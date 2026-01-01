¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza este jueves 1 de enero de 2026 con una ligera estabilidad en su valor, pero ¿a cuánto está hoy en México?

Aunque esta divisa presenta signos de estabilidad, especialistas señalan que esto sucede después de que el billete verde perdió más del 9% durante el año 2025, en comparación con otras monedas extranjeras, lo que representa su peor desempeño en 8 años, debido a las expectativas en recorte a tasas de interés de la Reserva Federal.

La cotización del dólar también se vio afectada las reducciones de las diferencias de tasas de interés con otras divisas relevantes, así como el aumento de preocupaciones por los déficits fiscales y la incertidumbre política en Estados Unidos.

Precio del dólar hoy 1 de enero 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 18.02 pesos a la compra y se vende en 18.80 pesos mexicanos en ventanilla bancaria al inicio de este jueves.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 1 de enero 2026?

¡Atención! En la frontera norte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en 18.02 pesos a la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y de la casa de cambio donde realices la transacción.

Precio del dólar canadiense hoy 1 de enero 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 11.00 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta durante la apertura de este jueves.

Si planeas cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el único banco abierto este Año Nuevo, con un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 1 de enero 2026?

El Bitcoin inició la jornada de este jueves 1 de enero en 87 mil 748 dólares por unidad, lo que representa un alza del 0.27% en comparación con su último cierre.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy?|Google.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda abrió la jornada ubicándose en 1 millón 581 mil 952 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 1 de enero 2026?