A correr a la ventanilla: Este es el precio del dólar hoy antes de las fiestas de fin de año

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza este miércoles 31 de diciembre de 2025 registrando un ligero aumento en su valor tras algunos días de pérdidas, pero ¿a cuánto está en México hoy?

El alza en la cotización del billete verde aún no le permite superar su mayor caída anual registrada desde 2017, debido a que los recortes a las tasas de interés, las preocupaciones fiscales y la política comercial del gobierno de Donald Trump le dieron un impulso a los mercados de divisas en el año 2025.

Especialistas señalan que es probable que estas condiciones prevalezcan durante 2026, lo que implicaría que la baja cotización del dólar podría continuar el siguiente año.

Precio del dólar hoy 31 de diciembre 2025 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.45 pesos a la compra y se vende en 18.75 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy miércoles, el último día del año 2025.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 31 de diciembre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en 18.01 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región o la institución financiera donde realices la transacción.

Precio del dólar canadiense hoy 31 de diciembre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se mantiene en 11.00 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este último día del año.

Si planeas cambiar dinero, recuerda que Banco Azteca atiende al público en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche en todas sus sucursales.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 31 de diciembre 2025?

El Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 31 de diciembre en 88 mil 941 dólares por unidad, lo que representa un alza del 0.60% respecto a su último cierre.

Así está el Bitcoin hoy. |Google.

Al tipo de cambio vigente en México, la criptomoneda abrió el día en aproximadamente 1 millón 594 mil 867 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 31 de diciembre 2025?

El petróleo tuvo una ligera alza en su cotización este último miércoles del año, no obstante, en todo el 2025 tuvieron una caída de más del 15%, debido a las expectativas de un exceso de oferta en un año marcado por las guerras, impuestos a importaciones, mayor producción de los países de la OPEP+, así como sanciones a Rusia, Itán y Venezuela .