¡El dólar llega a los 19 pesos en México! Precio de divisas, bitcoin y petróleo este viernes 23 de octubre.

¿El dólar se acercará a los 20 pesos? Tan solo ayer jueves 22 de octubre registró los 19 pesos, un repunte que llegó de sorpresa. Por ello, toma las mejores decisiones este viernes 23 de octubre de 2026 con los datos que te proporciona Azteca Noticias.

Consulta hoy el precio del dólar, el dólar canadiense, el dólar en Tijuana, y las cotizaciones del bitcoin y petróleo.

¿Cuál es el precio del dólar en México este 23 de octubre?

Para este cierre de semana, el peso mexicano resiente la presión internacional y cede terreno frente a la divisa estadounidense. El dólar amanece en los 19.24 pesos a la venta y 17 pesos a la compra por billete verde en Banco Azteca, marcando un repunte que mantiene alerta a los mercados.

Así amanece el precio del dólar en México hoy viernes 23 de octubre| Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana, México, este viernes 23?

En Tijuana, la dinámica de oferta y demanda marca un rango diferenciado: el dólar se cotiza en 17.30 pesos a la compra y 17.70 a la venta. Toma en cuenta que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y la zona donde te ubiques.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense en México este viernes 23 de octubre?

En cuanto al dólar canadiense, si necesitas realizar operaciones físicas, en sucursales de Banco Azteca está ubicado en los 11.55 pesos a la compra y 14.39 pesos a la venta.

Recuerda que puedes comprar y vender tus divisas en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Así amaneció el precio del dólar canadiense en México este viernes 23| Banco Azteca

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy viernes 23 de octubre de 2026?

Si sigues de cerca las criptomonedas, el Bitcoin opera en terreno positivo este viernes 23 de octubre con un avance del 0.46%, situándose en los 81,681.52 dólares (+$375.43 USD). Evalúa el comportamiento de las divisas digitales antes de comprar, vender o mover tus activos.

Por su parte, en el mercado mexicano, considerando el tipo de cambio de 19 pesos, el Bitcoin se ubica este viernes 23 de octubre en aproximadamente 1 millón 533 mil 599.13 pesos por unidad, mostrando una ganancia del 0.74% (+$11,225.52MXN).

Así amaneció el precio del bitcoin hoy viernes 23 de octubre | Google

¿Cuál es el precio del petróleo en México este viernes 23 de octubre 2026?

Los precios del petróleo subieron este viernes, con el crudo Brent alcanzando su nivel más alto desde principios de mayo, después de que los ataques de los hutíes en Arabia Saudita avivaran la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro de energía desde Oriente Medio, donde las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos también informaron de un derrame de petróleo.

Los futuros del crudo Brent subieron 1.71 dólares, o un 1.5%, hasta los 114.99 dólares por barril a las 13:00 GMT, tras haber alcanzado anteriormente los 115.16 dólares, el nivel más alto desde el 4 de mayo. El crudo West Texas Intermediate (WTI) subió 1.80 dólares, un 1.8%, hasta los 101.27 dólares.