¿Preocupa el precio del dólar? Sacudida en los mercados: tiembla Wall Street y cae la Bolsa Mexicana

La incertidumbre sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial sacudió a Wall Street y provocó fuertes pérdidas en el sector tecnológico. El movimiento también coincidió con una jornada negativa para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras el precio del dólar se ubicó en una cotización de referencia de 19.24 pesos a la venta y 17 pesos a la compra.

Los mercados financieros cerraron el jueves 22 de octubre con resultados contrastantes: las acciones tecnológicas estadounidenses sufrieron retrocesos importantes y el principal indicador bursátil mexicano perdió terreno.

Este viernes, los inversionistas también mantendrán la atención en el petróleo, cuyos precios permanecen elevados por las preocupaciones sobre el suministro energético.

¿En cuánto está el dólar este viernes 23 de octubre?

A pesar de la turbulencia en el mercado, si buscas adquirir o vender tus dólares, Banco Azteca es una gran opción; puedes hacer tus movimientos en los siguientes rangos:



Precio de venta: 19.24 pesos.

Precio de compra: 17 pesos.

Esto significa que, con esos valores, una institución vendería un dólar en 19.24 pesos y lo compraría en 17 pesos; los precios pueden cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio y el momento de la consulta, por lo que conviene verificar la cotización antes de realizar una operación.

Wall Street sufre una caída por los temores sobre la inteligencia artificial

El principal foco de preocupación estuvo en las empresas tecnológicas y el dinero que destinan al desarrollo de inteligencia artificial. Los resultados empresariales y los planes de inversión alimentaron las dudas sobre el rendimiento que podrían obtener las compañías frente a sus elevados gastos.

Estos fueron algunos de los movimientos más relevantes del jueves:



Nasdaq: cayó 2.6%, su mayor retroceso diario desde principios de junio.

Índice de semiconductores de Filadelfia: perdió 6.7%, su descenso porcentual más pronunciado desde el 23 de junio.

Meta Platforms: sus acciones bajaron 7%, pese a que sus resultados superaron las expectativas de los analistas.

Tesla: retrocedió 3.1%.

Dow Jones: registró una ligera ganancia cerca del cierre.

La jornada reflejó que los buenos resultados empresariales no siempre bastan para impulsar las acciones cuando existen dudas sobre los gastos futuros y las expectativas de crecimiento.

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¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores?

El S&P/BMV IPC, principal indicador del mercado mexicano, terminó en 69 mil 889.73 puntos, con una caída de 0.51%, equivalente a 359.81 puntos.

Otros indicadores también registraron pérdidas: el índice S&P/BMV FIBRAS retrocedió 2.1%, mientras que el S&P/BMV INMEX RT bajó 0.27%. En contraste, el S&P/BMV IR RT avanzó 0.04%.

La caída del mercado mexicano coincidió con las pérdidas en Wall Street, aunque los datos disponibles no permiten afirmar que el retroceso de Estados Unidos haya sido la causa directa del resultado de la BMV.

Petróleo: los precios se mantienen cerca de máximos recientes

En las primeras operaciones asiáticas del viernes, el petróleo registró movimientos moderados después de subir alrededor de 4% durante la sesión anterior, ante la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético.

