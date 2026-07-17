Caen las bolsas mundiales ante nuevas tensiones entre EU e Irán; así afecta al precio del dólar

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 17 de julio 2026. La caída de las bolsas mundiales provoca pérdidas en Asia, Europa así como en Estados Unidos.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 17 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos la compra y se vende en $17.55 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 14 de julio 2026.

El día de ayer el peso mexicano se depreció frente al dólar en tanto que Estados Unidos reanuda tensiones con Irán a medida que los inversores reevaluaban abruptamente la durabilidad del repunte impulsado por la inteligencia artificial.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 14 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 17 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 17 de julio 2026 en 62 mil 820 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 101 mil 055 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 17 de julio 2026?

El precio del petróleo sube hoy 17 de julio 2026 ya que de nueva cuenta las hostilidades entre EU e Irán se reanudan e intensifican luegop de que el transporte marítimo se viera amenazado ante la posibilidad del cierre del Mar Rojo, además de las restricciones al tráfico a través del Estrecho de Ormuz.

