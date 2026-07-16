¿Tiempo de cambiar divisas? Así quedó el precio del dólar hoy 16 de julio 2026

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 16 de julio 2026. Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street presentan ligeros descensos el jueves tras nuevos problemas tecnológicos en Asia, mientras que los datos de inflación favorables de Estados Unidos ayudan a mantener bajo control el dólar y los rendimientos de los bonos del gobierno, y el conflicto con Irán impulsó los precios del petróleo.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 16 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 16 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 14 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 16 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 16 de julio 2026 en 64 mil 657 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 126 mil 130 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 16 de julio 2026?

El precio del petróleo sube 1% más hoy 16 de julio 2026, esto mientras la amenaza de Irán pone en riesgo la ruta del Mar Rojo.

Los precios del petróleo subieron más de un 1% el jueves, ante la creciente preocupación por el suministro de energía tras la escalada de la guerra con Irán y la intensificación de los ataques en Oriente Medio, y después de que Teherán pidiera a los hutíes de Yemen que estuvieran preparados para cerrar la ruta petrolera del Mar Rojo.

