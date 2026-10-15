¿Subió o bajó? Así amanece el precio del dólar y las diferentes divisas en México este jueves 15 de octubre de 2026

¿Vas a realizar transacciones o cambiar divisas? Consulta en Azteca Noticias el precio del dólar en México actualizado para este jueves 15 de octubre.

Revisa el comportamiento del billete verde en las principales ventanillas del país y en la frontera (Tijuana), además de la cotización del dólar canadiense, el valor del bitcoin y el precio del petróleo antes de tomar cualquier decisión financiera.

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy jueves 15 de octubre?

¿Vas a cambiar divisas? Toma nota: para este jueves, el precio del dólar en Banco Azteca abre la jornada en $16.45 pesos a la compra y $18.99 pesos a la venta.

Así cotiza el dólar en México este 15 de octubre| Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy jueves 15 de octubre?

Mientras tanto, el dólar en Tijuana cotiza este jueves 15 de octubre en alrededor de $17.00 pesos a la compra y $17.40 pesos a la venta. Si vas a cruzar la frontera o cambiar efectivo, te recomendamos comparar opciones para asegurar el mejor precio.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense en México este 15 de octubre?

Para quienes siguen el dólar canadiense, la divisa abre este jueves 15 de octubre en Banco Azteca en $11.10 pesos a la compra y $13.94 pesos a la venta. Puedes acudir a la sucursal más cercana en su horario habitual de 9:00 a 21:00 horas para realizar tu transacción.

Así cotiza el dólar canadiense hoy 15 de octubre|Banco Azteca

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 15 de octubre 2026?

¿Tienes activos digitales? El mercado cripto abre el día a la baja. Este jueves 15 de octubre, el Bitcoin retrocede un 1.76%, ubicándose en los 80,155.18 dólares por unidad (-$1,434.16 dólares). Consulta aquí la tendencia antes de realizar movimientos en tu cartera.

Por otro lado en México, el bitcoin se encuentra en 1 millón 494 mil 530.04 pesos por unidad.

Así amanece el precio del Bitcoin este jueves 15 de octubre| Google

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 15 de octubre 2026?

Los principales mercados del Golfo se desplomaron en las primeras horas de la jornada del jueves 15 mientras los hutíes amenazaban con más ataques contra Arabia Saudita, lo que puso al índice de referencia del país en camino de su sexta pérdida semanal.

Siendo así que el crudo Brent cayó en 2.28 dólares, lo que representa el 2.2%, hasta los 103.78 dólares por barril a las 07:29 GMT. Mientras que el crudo de West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, subió 1.04 dólares, lo que representa el 1.09%, hasta los 96.13 dólares por barril, impulsados por las expectativas de una importante reducción de las reservas semanales estadounidenses.