Precio del dólar abre al alza; inversionistas atentos a reunión de la Fed

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar inició este 31 de octubre 2023 sin muchos cambios, ya que la mayoría de los inversionistas están atentos a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) en la que se tomarán decisiones sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Hace un mes, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció que dejó sin cambios la tasa de interés del país por segunda ocasión en el año, por lo que se mantuvo en un rango de 5.25% y 5.50%.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este martes 31 de octubre el precio del dólar registró un leve aumento debido a que los analistas se encuentran a atentos a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos; aseguran que la economía del país continúa resistiendo.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.30 pesos la compra y se vende en $18.04 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 31 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este martes 31 de octubre inició la jornada en 34 mil 456 dólares por unidad, registrando una baja de 0.11% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 618 mil 319 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 34 mil 456 dólares por unidad; registra una baja de 0.11% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 618 mil 319 pesos. pic.twitter.com/K2Jta3HbcY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 31 de octubre 2023?

El precio del petróleo subió este martes 31 de octubre tras una caída del 3% en la sesión anterior, pero se mantuvo por debajo de los 90 dólares el barril después de que los débiles datos económicos de China contrarrestaran la preocupación por una posible escalada en el conflicto en Israel y Hamás.

Brent , para diciembre, subió 91 centavos, un 1.04%, a 88.36 dólares el barril.

, para diciembre, subió 91 centavos, un 1.04%, a 88.36 dólares el barril. West Texas Intermediate (WTI) sumó 82 centavos, un 1%, a 83.13 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, los datos de la actividad manufacturera y no manufacturera de China fueron más débiles de lo esperado, lo que avivó los temores a una desaceleración de la demanda de combustible por parte del segundo consumidor mundial de petróleo.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 31 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes 31 de octubre en línea con el débil desempeño de las plazas en el exterior, al comienzo de una reunión de política monetaria de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 0.68% a 48,940.83 puntos, poco después de la apertura.

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¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 31 de octubre 2023?

Los principales índices Wall Street cayeron en una sesión volátil este martes 31 de octubre 2023, en vísperas del término de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras los inversores evaluaban la última tanda de informes de utilidades y analizaban más datos económicos.

Promedio Industrial Dow Jones perdió 92.67puntos, un 0.28%, a 32.836,29 unidades.

Índice S&P 500 cayó 5.35 puntos, un 0.13%, a 4.161,47 unidades.

Índice Nasdaq Composite cedió 57.94 puntos, un 0.45%, a 12.731,54unidades.

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Con información de Reuters.