Precio del gas LP del 25 al 31 de octubre: Esto pagarás por kilo y litro en el Edomex y otros estados

Para que organices el gasto de la semana y no te agarren las sorpresas al momento de pedir el tanque, la Comisión Nacional de Energía, CNE, y la Secretaría de Energía publicaron la lista de precios máximos del gas LP que estarán vigentes del domingo 25 al sábado 31 de octubre de 2026.

Los costos cambian dependiendo del municipio y la región donde te encuentres.

Estas son las tarifas aplicables para el Estado de México y otras entidades del país.

¿Cuánto cuesta el gas LP en Toluca y la zona centro del Edomex?

Para esta última semana de octubre, en municipios del Valle de Toluca como Metepec, Lerma, Zinacantepec, San Mateo Atenco y la propia capital mexiquense, el precio máximo se fijó en 20.74 pesos por kilogramo y 11.20 pesos por litro.

En esta misma región 112 se ubican localidades como Ixtlahuaca, Xonacatlán y Tianguistenco con el mismo costo.

Precio del gas LP en la CDMX

En municipios mexiquenses colindantes con la Ciudad de México, tales como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco y La Paz, Región 32, la tarifa tope se estableció en 20.73 pesos el kilo y 11.20 pesos el litro.

Costo del gas LP en zona norte y sur del Edomex

Si vives en el norte del estado, en municipios como Atlacomulco, Jilotepec, Aculco, Jocotitlán y El Oro, el precio tope es de 20.16 pesos por kilo y 10.88 pesos por litro. Por otro lado, en la región sur que abarca Valle de Bravo, Tejupilco, Luvianos e Ixtapan del Oro, el costo se ubica en 20.72 pesos el kilogramo y 11.19 pesos el litro.

Precios máximos en Aguascalientes, Jalisco y Baja California

En Aguascalientes y municipios cercanos como Villa Hidalgo, Jalisco, y Asientos, el kilo cuesta 21.47 pesos y el litro 11.59 pesos. En municipios de Jalisco como Tequila, Tlajomulco y Tlaquepaque se ubica en 20.91 pesos por kilo y 11.29 por litro. En tanto, en la zona fronteriza de Baja California, municipios como Tijuana, Mexicali y Tecate tienen un costo de 20.66 pesos por kilo y 11.16 por litro.

Recomendaciones para cuidar tu presupuesto al comprar gas

Para asegurarte de recibir la cantidad correcta, exige tu nota de compra, verifica que el cilindro no presente fugas ni golpes visibles en la base, y reporta cualquier cobro por encima de los límites establecidos ante la Profeco.