El dólar se debililla este martes: Así amanece el tipo de cambio en México este 22 de septiembre

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró una ligera baja para el inicio de este martes; sin embargo, se encuentra cerca de alcanzar los 18 pesos. Te compartimos el tipo de cambios en México para este 22 de septiembre 2026.

El precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.70 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 22 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense se debilito para este martes, tras alcanzar un máximo de casi dos meses, luego de que el precio del petróleo cayera tras la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar.

El dólar estadounidense se acerca a los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 22 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 22 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 22 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 22 de septiembre 2026 en 86 mil 140 pesos por unidad, registrando una importante baja de 0.53% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primera pérdida para la penúltima semana del mes, después de que mostrará ganancias importantes el día de ayer.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 482 mil 332 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin registra pérdidas para este martes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 22 de septiembre 2026?

El precio del petróleo registró una caída este martes, alcanzando su nivel más bajo en dos semanas, ya que mejoraron las perspectivas de suministro en el Golfo, con Irán indicando que podría reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y Arabia Saudita a punto de reanudar las exportaciones desde su puerto de Yanbu en el Mar Rojo

