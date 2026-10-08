Gasolina hoy 8 de octubre: ¿cuánto cuesta el litro en México y dónde está más barata?

El precio de la gasolina presenta diversas variaciones hoy jueves 8 de octubre; conoce los datos actualizados con información de miles estaciones de servicio en el país.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 8 de octubre de 2026

En la Ciudad de México, la gasolina regular tiene un precio promedio de 23.828 pesos por litro.



Regular: $23.828

Premium: $28.874

Diésel: $26.973

Precio de la gasolina en Edomex este 8 de octubre de 2026

En el Estado de México, el precio promedio de la gasolina regular se ubica en 23.691 pesos por litro.



Magna/Regular: $23.691

Premium: $28.467

Diésel: $26.987

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 8 de octubre

En Jalisco, el litro de gasolina regular se vende en promedio en 23.998 pesos.



Regular: $23.998

Premium: $29.413

Diésel: $27.128

Precio del litro de gasolina en Monterrey este 8 de octubre 2026

En Nuevo León, donde se encuentra Monterrey, el precio promedio de la gasolina regular es de 24.148 pesos por litro.



Regular: $24.148

Premium: $29.569

Diésel: $27.052

Precio de la gasolina en Tlaxcala hoy 8 de octubre 2026

En Tlaxcala, el precio promedio de la gasolina regular es de 23.616 pesos por litro.



Regular: $23.616

Premium: $27.934

Diésel: $26.877

Precio del gas natural vehicular para este 8 de octubre

El precio promedio nacional del gas natural vehicular (GNV) es de 12.601 pesos por litro.

El precio mínimo reportado es de 10.990 pesos por litro, mientras que el máximo alcanza 14.490 pesos.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

Este 8 de octubre el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos es de 4.3612 dólares por galón.

El precio equivale a aproximadamente 1.15 dólares por litro, antes de convertirlo a pesos mexicanos.

¿Dónde está más barata la gasolina?

Este jueves, Tamaulipas tiene el precio promedio estatal más bajo de gasolina regular en México, con 21.958 pesos por litro.

Además, entre los precios más bajos por ciudad destaca Ciudad Juárez, Chihuahua, con 18.39 pesos por litro, de acuerdo con los datos reportados.

