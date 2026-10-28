¡Comprar pan de muerto sale más caro! Precio alcanza los $60 pesos por pieza en México; costos por tipo y tamaño

¡Un nuevo golpe al bolsillo! El pan de muerto no se salvó de la alza de precios en México, superando los $60 pesos por pieza individual en algunos establecimientos; te compartimos la lista de costos de este producto durante esta temporada.

El pan de muerto es un elemento esencial para las celebraciones del Día de Muertos en México, representando un puente espiritual entre los vivos y los difuntos.

¿A cuánto está el pan de muerto en México 2026?

A preparar la cartera. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el pan de muerto representó un aumento del 19% en México, impactando en el bolsillo de millones de mexicanos durante el mes de octubre 2026, pero ¿cuánto cuesta?

Precio del pan de muerto tradiconal:

El precio del pan de muerto tradicional se ubica entre los $18 hasta los $36 pesos por pieza individual. Las piezas familiares se ubican entre los $180 hasta los $300 pesos en México.

Precio del pan de muerto relleno:

Por su parte, el precio del pan de muerto relleno se encuentra entre los $33 hasta los $60 pesos en México por pieza individual. Las piezas familiares se ubican entre los $225 hasta los $400 pesos.

Recuerda que el costo del pan de muerto, ya sea tradicional o relleno, dependerá del establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que en algunas zonas podría salir más caro de lo estimado.

El pecio del pan de muerto se ubica en $60 pesos en México|ANPEC

¿Por qué sube el precio del pan de muerto en México?

Existen distintos factores que pueden influir en el aumento del pan de muerto en México, entre ellos está en incremento en los costos de producción y los insumos básicos para su preparación.

