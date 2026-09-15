¡Qué tu cartera no dé el grito! Precio de la tortilla supera los $30 pesos el kilo en septiembre; regiones más caras

¿Los 'taquitos' más caros del año? El precio del kilo de tortilla en México registró cambios importantes para el mes de septiembre 2026, superando los $33 pesos en distintas regiones del país, lo que ha impactado el bolsillo de miles de familias mexicanas.

Es importante aclarar que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México en septiembre 2026?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para la primera quincena de septiembre 2026; esto cuesta.



Puebla - $17.08 pesos el kilo

Tlaxcala - $18.00 pesos el kilo

Estado de México- $20.14 pesos el kilo

CDMX - $21.69 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.50 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $26.00 pesos el kilo

Tabasco - $25.20 pesos el kilo

Querétaro - $27.00 pesos el kilo

Chihuahua - 26.17 pesos el kilo

Monterrey - $27.88 pesos el kilo

Guadalajara - $26.30 pesos el kilo

Nayarit - $30.00 pesos el kilo

Morelos - $26.67 pesos el kilo

Guanajuato - $23.00 pesos el kilo

Baja California - $24.45 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo

Campeche - 28.25 pesos el kilo

Guerrero - $31.50 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Hermosillo - $33.00 pesos el kilo

Mexicali - $33.29 pesos el kilo

¿En qué estado es más caro el kilo de la tortilla en México?

El estado con el precio de la tortilla más caro continúa siendo Mexicali, ubicándose en los $33.29 pesos el kilo para el mes de septiembre 2026; el costo registró un alza importante.

A este le sigue Hermosillo, Sonora, a $33.00 pesos el kilo, seguido de Tamaulipas y Guerrero a $31.00 pesos el kilo para la primera quincena del mes.

Otras regiones en las que el kilo de la tortilla supera los $30 pesos el kilo:



Coahuila de Zaragoza

Nayarit

¿En qué regiones es más barato el kilo de tortilla en México?

Los estados con el precio de la tortilla más barato es Puebla, ubicándose en $17.08 pesos el kilo, a este le siguen

