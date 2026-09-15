¡Qué tu cartera no dé el grito! Precio de la tortilla supera los $30 pesos el kilo en septiembre; regiones más caras
El precio de la tortilla supero los $30 pesos el kilo en distintas regiones de México, impactando fuertemente el bolsillo de las y los mexicanos.
¿Los 'taquitos' más caros del año? El precio del kilo de tortilla en México registró cambios importantes para el mes de septiembre 2026, superando los $33 pesos en distintas regiones del país, lo que ha impactado el bolsillo de miles de familias mexicanas.
Es importante aclarar que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.
¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México en septiembre 2026?
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para la primera quincena de septiembre 2026; esto cuesta.
- Puebla - $17.08 pesos el kilo
- Tlaxcala - $18.00 pesos el kilo
- Estado de México- $20.14 pesos el kilo
- CDMX - $21.69 pesos el kilo
- Aguascalientes - $22.50 pesos el kilo
- Zacatecas - 22.50 pesos el kilo
- San Luis Potosí - $26.00 pesos el kilo
- Tabasco - $25.20 pesos el kilo
- Querétaro - $27.00 pesos el kilo
- Chihuahua - 26.17 pesos el kilo
- Monterrey - $27.88 pesos el kilo
- Guadalajara - $26.30 pesos el kilo
- Nayarit - $30.00 pesos el kilo
- Morelos - $26.67 pesos el kilo
- Guanajuato - $23.00 pesos el kilo
- Baja California - $24.45 pesos el kilo
- Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo
- Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo
- Campeche - 28.25 pesos el kilo
- Guerrero - $31.50 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo
- Hermosillo - $33.00 pesos el kilo
- Mexicali - $33.29 pesos el kilo
¿En qué estado es más caro el kilo de la tortilla en México?
El estado con el precio de la tortilla más caro continúa siendo Mexicali, ubicándose en los $33.29 pesos el kilo para el mes de septiembre 2026; el costo registró un alza importante.
A este le sigue Hermosillo, Sonora, a $33.00 pesos el kilo, seguido de Tamaulipas y Guerrero a $31.00 pesos el kilo para la primera quincena del mes.
Otras regiones en las que el kilo de la tortilla supera los $30 pesos el kilo:
- Coahuila de Zaragoza
- Nayarit
¿En qué regiones es más barato el kilo de tortilla en México?
Los estados con el precio de la tortilla más barato es Puebla, ubicándose en $17.08 pesos el kilo, a este le siguen
- Tlaxcala - $17.08 pesos el kilo
- Estado de México- $20.14 pesos el kilo
- CDMX - $21.70 pesos el kilo