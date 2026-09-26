¡Que no te agarren en curva! Así amaneció el precio de la gasolina en México este sábado; aquí los costos por estado

¿Cuál es el precio del combustible en México? El costo por litro de gasolina en México está experimentando cambios durante este sábado, no obstante se mantiene en casi 24 pesos en varias zonas del territorio nacional.

A continuación, te proporcionamos los costos de la gasolina Magna, Premium y Diésel para este 26 de septiembre de 2026 en diversas zonas de México.

¿Cuál es el precio de la gasolina en México para septiembre de 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.



El precio de la gasolina puede variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar gasolina.

Precio del gas natural para este 26 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.



Precio de la gasolina en CDMX HOY 26 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.75 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.53 pesos.

Diésel por litro: 26.69 pesos.



Precio de gasolina en Edomex este 26 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios significativos para este sábado 26 de septiembre 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.93 pesos.

Diésel por litro: 26.80 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 26 de septiembre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios mínimos para este fin de semana, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 23.93 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.22 pesos.

Diésel por litro: 25.10 pesos.



¿En cuánto está el litro de gasolina en Tlaxcala HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.45 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.34 pesos.

Diésel por litro: 26.58 pesos.

Precio de gasolina en Puebla hoy 26 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.57 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.63 pesos.

Diésel por litro: 26.55 pesos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para este 26 de septiembre de 2026, los precios promedio del combustible en Estados Unidos son los siguientes:

Gasolina Regular por galón: 4.48 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.38 dólares

Diésel precio por galón: 6.48 dólares

¿En dónde es más barato cargar gasolina?

Por sorpresa el estado dónde es más accesible cargar tu tanque hoy 26 de septiembre, es en Tamaulipas con 21.86 pesos para Magna, 25.68 pesos Premium y 25.10 pesos para el Diesel. Seguido de Baja California con 22.91 pesos para Magna, 27.82 pesos Premium y Diesel con 25.93 pesos.