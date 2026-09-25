¿Gasolina adulterada con etanol? Este es el negocio del CJNG que opera desde 2024

“Se roban el combustible de Pemex, lo rebajan y adulteran como si fueran literalmente drogas”, dice Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos.

Desde el 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, alertó que el Cártel Jalisco Nueva Generación junto con su operador Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, estaba en el negocio de adulteración de combustibles, mediante el uso del etanol.

Asimismo, el especialista comenta que a través de muchas empresas se comercializaba el etanol en diferentes partes de la república, principalmente en Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Para adulterarlo, dice que se necesitaba de plantas y refinerías “piratas”.

No obstante, menciona que la gran mayoría de refinerías son hechizas con procesos “artesanales” en Tabasco y Coatzacoalcos, donde fueron revisadas o incautadas desde el 2025.

¿Qué hacen al respecto las autoridades sobre este caso?

Lo peor, señala el especialista, es que la Secretaría de Energía, está revisando actualmente la NOM. 016, no para acotar el uso de etanol en combustibles, sino para ampliarlo.

“¿Por qué está haciendo esto la autoridad?, se está dando un balazo en el pie si acaso quieren reducir el contrabando y el adulteramiento de combustibles...” reitera el especialista.

Todo indica que el combustible adulterado se perfila como uno de los negocios más lucrativos del Cártel Jalisco Nueva Generación ante la mirada complaciente de las autoridades.

