No subirá el predial en CDMX para 2027; beneficios fiscales se extienden hasta el 31 de diciembre

El impuesto predial no aumentará en la Ciudad de México (CDMX), aseguró el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, durante su comparecencia ante el Congreso este 27 de octubre.

La declaración se da luego de la polémica que generó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

¿Subirá el predial en CDMX? Esto dijo el secretario de Finanzas

Durante su comparecencia, como parte del Segundo Informe de Gobierno, Juan Pablo de Botton descartó un incremento al predial, además de que se mantendrán los mismos beneficios fiscales para 2027.

“No me lo han preguntado, pero les comento, no vamos a subir el predial”, afirmó ante los legisladores reunidos en el Congreso de la Ciudad de México.

El titular de Finanzas sostuvo que durante este año no se crearán nuevos impuestos, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Entre las medidas mencionadas se encuentran los apoyos relacionados con el predial, el agua y las multas de tránsito, cuya vigencia, de acuerdo con la información presentada, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Ordenamiento territorial: ¿por qué preocupa a los propietarios?

A principios de octubre, mucho se habló de lo que implicaba el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Especialmente el de cobro del predial, pues vecinos advirtieron del riesgo de que eventuales cambios fiscales aumenten la carga económica para quienes tienen una vivienda o un terreno.

¿Qué pasará con el predial y los beneficios fiscales?

Durante su comparecencia, Juan Pablo de Botton defendió el manejo de las finanzas públicas y aseguró que la administración capitalina mantiene una política orientada a reducir la deuda e incrementar la inversión pública.

El funcionario destacó estos resultados ante los diputados, aunque el debate sobre el ordenamiento territorial aún está al aire ante la incertidumbre patrimonial.

Por ahora, se aseguró que el predial no subirá ni para lo que queda de 2026, ni para 2027. Mientras tanto, la consulta del POZMVM continúa abierta hasta el 22 de noviembre de 2026, periodo en el que la ciudadanía puede presentar observaciones y propuestas sobre el documento.

“Contamos con finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles. Continuamos desendeudado a la ciudad, es decir, disminuyendo la deuda” afirmó el secretario de Administración y Finanzas de la CDMX.