Preinscripciones SAID Edomex 2026: Sólo tienes hasta el 20 de febrero; ¿para quiénes aplica?

Las Preinscripciones preescolar Edomex SAID 2026 ya tienen calendario oficial y, si tu hija o hijo ingresará a preescolar en una escuela pública del Edomex, es clave conocer fechas, orden por apellido y requisitos para evitar errores en el registro.

El SAID Edomex es el sistema oficial, gratuito y en línea mediante el cual se realizan las Preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027. El trámite es obligatorio y está diseñado para organizar la demanda escolar y evitar saturaciones en los planteles.

¿Cuándo inician las Preinscripciones SAID Edomex 2026 para preescolar?

De acuerdo con el calendario oficial, las Preinscripciones de preescolar en el SAID Edomex 2026 comienzan el lunes 9 de febrero y concluyen el 20 de febrero .

Durante esos días, madres, padres y tutores deberán ingresar al SAID únicamente en la fecha que corresponda según la letra del primer apellido del menor.

Calendario de preinscripciones por apellido para preescolar

El SAID Edomex organiza las Preinscripciones de preescolar de la siguiente forma:



A, B, C, D: 9 y 10 de febrero

E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero

J, K, L, M: 13 y 16 de febrero

N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero

Requisitos para las Preinscripciones de preescolar en el SAID Edomex

Antes de iniciar el registro en el SAID, ten a la mano:



CURP del aspirante

Acta de nacimiento

Hasta cinco opciones de escuelas cercanas (con municipio y colonia)

Correo electrónico activo del tutor

Contar con esta información permite completar las Preinscripciones preescolar Edomex en pocos minutos.

Fechas del SAID Edomex 2026 para primaria y secundaria

Aunque este proceso corresponde a preescolar, el SAID Edomex 2026 también contempla otros niveles:



Primaria: del 23 de febrero al 6 de marzo

Secundaria: del 9 al 20 de marzo

Cada nivel tiene su propio calendario de Preinscripciones, también organizado por apellido.

¿Qué pasa si no realizo las Preinscripciones a tiempo?

Si no haces el registro en el SAID Edomex dentro del periodo oficial de Preinscripciones, la asignación de escuela quedará sujeta a disponibilidad de lugares, por lo que se recomienda hacerlo en tiempo y forma.

El SAID informará posteriormente los resultados y la escuela asignada conforme a los criterios establecidos por la autoridad educativa del Edomex.