Revelan fechas para preinscripciones CDMX 2026 de preescolar a secundaria; calendario completo por apellidos

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el calendario oficial de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027.

Calendario de preinscripciones CDMX 2026

Los padres y madres de familia inician el proceso del 13 al 30 de enero y del 3 al 27 de febrero, de acuerdo con la inicial del apellido paterno del menor conforme al siguiente calendario:

2026

Días

Letra inicial del primer apellido

Enero

13 al 15

A y B

16, 19 y 20

C

21 al 23

D, E y F

26 al 28

G

29 y 30

H, I, J y K

Febrero

3 al 5

L

6, 9 y 10

M

11 al 13

N, Ñ, O y P

16 al 20

Q, R, S y T

23 al 27

U, V, W, X, Y y Z



La SEP detalla que para alumnos de 2° y 3° de preescolar, 1° de primaria, 1° de secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) la preinscripción será del 13 de enero al 27 de febrero de 2026.

Mientras que en el primer ciclo de Centros de Atención Múltiple la preinscripción será del 13 de enero al 27 de febrero de 2026.

Mientras que para 1° de preescolar, los requisitos para la preinscripción serán publicados el 13 de mayo de 2026 y comenzarán el 29 de mayo de 2026. El trámite será totalmente en línea

¿Cómo hacer el registro para las preinscripciones CDMX a preescolar, primaria y secundaria?

Accede a la plataforma específica según el nivel educativo. Ingresa CURP y correo electrónico activo. Selecciona hasta tres opciones de planteles cercanos. La SEP recuerda que el sistema automáticamente la escuela con mayor aforo disponible, priorizando la zona escolar.

Si surge algún problema técnico, es posible llamar al teléfono 55 3601 8700, del buzón escolar de la SEP.

¿Cómo saber si mi hijo fue aceptado en una escuela en las preinscripciones CDMX?

Los resultados serán publicados en la página de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) . Bastará ingresar CURP y folio de registro. El sistema muestra la escuela asignada, dirección y fecha de inscripción definitiva.

