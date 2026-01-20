Preinscripciones SAID Edomex 2026: Calendario oficial por apellidos, requisitos y proceso paso a paso

Las preinscripciones SAID Edomex 2026 ya tienen calendario oficial con fecha de arranque por lista de apellidos, y si tu hijo o hija ingresará a preescolar, primaria o secundaria, es importante que pongas atención de cómo funciona el proceso que puede marcar la diferencia entre un registro exitoso o con errores que compliquen el trámite.

El registro será en línea, está pensado para ser sencillo y busca que ninguna niña o niño se quede sin escuela. A continuación, te explicamos cómo funcionará, cuándo te toca y qué debes tener listo.

¿Cuándo inician las Preinscripciones en el SAID Edomex 2026?

La operación del SAID Edomex comenzará el 9 de febrero de 2026 y concluirá el 20 de marzo, con fechas escalonadas según el nivel educativo. Este sistema permite ordenar las preinscripciones y evitar saturaciones en la plataforma.



Preescolar : del 9 al 20 de febrero

: del 9 al 20 de febrero Primaria : del 23 de febrero al 6 de marzo

: del 23 de febrero al 6 de marzo Secundaria: del 9 al 20 de marzo

Dentro de cada periodo, el acceso se organiza por la letra inicial del primer apellido del aspirante. El sitio oficial publicó una imagen con el calendario exacto por letras, para que sepas con claridad qué día corresponde realizar el registro.

¿Vas a inscribir a tu hijo? Ya se publicaron las fechas oficiales de las preinscripciones del SAID Edomex 2026 por apellido.

Requisitos para las Preinscripciones SAID Edomex 2026

Antes de entrar al sistema del SAID , es fundamental tener toda la información a la mano. Esto hará que el trámite sea rápido y sin contratiempos:



CURP del aspirante (si no la tiene o es extranjero, hay opciones de consulta).

Acta de nacimiento del aspirante.

Nombre de hasta cinco escuelas cercanas a tu domicilio, incluyendo municipio y colonia o localidad.

Correo electrónico activo del padre, madre o tutor que realizará el trámite.

Tener estos datos listos evita errores y permite completar las Preinscripciones en pocos minutos.

Apoyo y atención durante el proceso de preinscripción del SAID Edomex 2026

Si durante el registro surge alguna duda o problema técnico, el Edomex pone a disposición el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM).



Teléfono: 800 696 9696, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Además, el sistema permite consultar el listado oficial de escuelas participantes de preescolar, primaria y secundaria, lo que facilita elegir opciones cercanas y adecuadas.

Preguntas clave sobre las Preinscripciones SAID Edomex 2026



¿Qué pasa si no hago el registro en las fechas indicadas del SAID Edomex?

Si no realizas las Preinscripciones dentro del periodo oficial, el proceso puede complicarse y quedar sujeto a disponibilidad de lugares, por lo que se recomienda hacerlo en tiempo y forma.



¿Puedo cambiar las escuelas seleccionadas después de registrarme?

Una vez enviado el registro en el SAID, los cambios son limitados. Por eso es importante analizar bien las opciones antes de confirmar.



¿El trámite de Preinscripciones SAID Edomex tiene algún costo?

No. El proceso es totalmente gratuito y se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del Edomex.



¿Cómo sabré en qué escuela quedó asignado mi hijo?

El SAID Edomex informará posteriormente los resultados y la escuela asignada, siguiendo los criterios establecidos por la autoridad educativa