El presidente de Guatemala no asistirá a la Cumbre de las Américas

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes en Los Ángeles, Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente de Guatemala surgen tras las críticas del gobierno de Estados Unidos contra la Fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, por su designación de más de cuatro años, a pesar de que el Departamento de Estado estadounidense la tienen en la lista negra de “corruptos”.

“No me van a invitar a la Cumbre, de todo modos yo mandé a decir que no voy a ir”, dijo Alejandro Giammattei este martes, durante una actividad de embajada de México en Guatemala.

Guatemalan president Alejandro Giammattei announces that he's not going to the Summit of the Americas.



"I've sent word that I'm not going to go." pic.twitter.com/Ckg6xV8pdz — Kawsachun News (@KawsachunNews) May 17, 2022

El presidente de Guatemala añadió que “se lo dije y se lo repito al embajador de esa nación (Estados Unidos), que este país (Guatemala) podía ser de este tamaño, pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respeta la soberanía”.

Guatemala se suma a Bolivia y México sobre la Cumbre de las Américas

Guatemala es el tercer país que amenaza al anfitrión Estados Unidos con no asistir a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio. México fue el primer país en advertir que no acudiría si no se invitaba a todos los países.

El presidente López Obrador dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas en protesta, “porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.

Posteriormente se sumó, Luis Arce, mandatario de Bolivia, quien también señaló que una “ Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”.

Ello luego de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que su país no tiene planeado invitar a Cuba Nicaragua y Venezuela porque “ solo incluirá a gobiernos “democráticos” del hemisferio occidental.