AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas si EU excluye a países

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en la mañanera de hoy 10 de mayo de 2022 que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a otros países de la región, como Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre la Cumbre de las Américas y la posibilidad de que el presidente Joe Biden no invite a todos los países de la región, el jefe del Ejecutivo de México dijo que no acudiría al encuentro y que en su lugar iría una representación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller”, respondió AMLO en la mañanera de hoy 10 de mayo de 2022.

El presidente López Obrador dijo que no asistirá en protesta, “porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.