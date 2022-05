Bolivia no asistirá a Cumbre de las Américas si EU excluye a países

Luis Arce, presidente de Bolivia, advierte que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos (EU) decide excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la reunión que se llevará a cabo en junio en Washington.

La advertencia surge luego de que el subsecretario de Estado de EU, Brian Nichols, dijo que su país no tiene planeado invitar a los tres países centroamericanos, pues la cita para la Cumbre de las Américas solo incluirá a gobiernos “democráticos” del hemisferio occidental.

“Una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, compartió el mandatario de Bolivia a través de su cuenta de Twitter.

(Hilo) Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. pic.twitter.com/aicTZxYnWm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 11, 2022

El presidente boliviano agregó en otro mensaje que su país cimenta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva del Diálogo y la Paz.

Más allá de la tensión por la próxima Cumbre de las Américas, Bolivia y EU se encuentran distanciados diplomáticamente desde hace más de una década por una acusación de injerencia estadounidense en asuntos internos del país andino.

México tampoco asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluyen países

El presidente de Bolivia se suma al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que también advirtió que faltaría al encuentro si Cuba, Nicaragua y Venezuela no son invitados a la Cumbre de las Américas.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller”, aseguró AMLO en la mañanera del 10 de mayo de 2022.

El presidente López Obrador dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas en protesta, “porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.