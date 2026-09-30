¡Presunto abuso en Ayuntamiento de Santiago Tulantepec! Madre señala a funcionario y acusa a regidor de intentar frenar denuncia

La Procuraduría de Justicia del Estado ya investiga un caso de presunto abuso sexual contra un becario del Ayuntamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo, después de que la madre del joven señalara directamente a un funcionario municipal y denunciara que un regidor habría intentado convencerla de no llevar el caso ante las autoridades.

Los hechos habrían ocurrido al interior de las oficinas del Ayuntamiento durante una reunión celebrada hace más de una semana, en la que, de acuerdo con el señalamiento de la familia, también estuvo presente la alcaldesa morenista Yanet Fernández. La madre sostiene que el director de Obras del municipio, Damián Hernández, habría cometido el presunto abuso contra su hijo.

Madre exige sanción para el funcionario señalado

Tras lo ocurrido, la madre del becario manifestó su intención de denunciar y pidió que exista una sanción contra el servidor público señalado; la familia sostiene que el caso debe ser investigado y que el joven podría quedar en una situación de vulnerabilidad si no se toman medidas.

Durante una reunión posterior, información compartida por los familiares señalan que el regidor independiente de Santiago Tulantepec, Horacio Islas Díaz, presuntamente intentó disuadir a la madre de presentar la denuncia.

En un audio atribuido a ese encuentro se escuchan comentarios del regidor sobre lo sucedido; la familia considera que sus palabras minimizaron la situación y cuestiona que se pretendiera normalizar lo que habría ocurrido dentro de instalaciones públicas.

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¿Qué dijo el regidor sobre el caso?

En la grabación se escucha a Islas Díaz referirse a la conducta de los jóvenes y reconocer que, desde su perspectiva, lo ocurrido habría sobrepasado los límites ese día; sin embargo, la madre mantuvo su postura y pidió una sanción para el funcionario señalado.

La mujer también expresó su preocupación por la vulnerabilidad de su hijo y sostuvo que no puede permitirse que una persona señalada por un caso de esta naturaleza permanezca sin consecuencias dentro de la administración pública.

La alcaldesa, de acuerdo con el testimonio difundido, habría argumentado que retirar al funcionario de sus funciones podría afectar trabajos y contratos que actualmente mantiene el Ayuntamiento.

Procuraduría ya investiga el caso

Hasta el momento, ni la alcaldesa ni el regidor han emitido una postura pública sobre los señalamientos ni sobre el audio atribuido a la reunión.

Mientras tanto, la Procuraduría de Justicia del Estado ya mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.