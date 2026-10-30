Esta sería la razón por la que el presunto “mataperros” de la Condesa cometió su delito

El caso de los perros envenenados en la Condesa, en la Ciudad de México, dio un giro luego de que fuera detenido el presunto hombre señalado por colocar cebos con veneno en las inmediaciones del Parque España. Entre las primeras líneas de investigación sobre el motivo de la agresión contra los animales destaca una posible venganza.

¿Por qué habría envenenado a los perros en la Condesa?

La posible represalia contra los animales surgió entre los primeros reportes sobre el caso. Según la información disponible, uno de los hijos del detenido habría sido atacado por un perro días antes de que comenzaran a reportarse los envenenamientos en la zona.

A partir de este antecedente, se investiga si el hombre decidió desquitarse colocando cebos envenenados en espacios públicos de la colonia Condesa y sus alrededores.

La versión ha causado indignación entre habitantes y personas defensoras de los animales, debido a que otros perros habrían resultado afectados sin estar relacionados con el supuesto incidente.

¿Cómo localizaron al presunto “mataperros” de la Condesa?

La detención fue confirmada este viernes por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien compartió una fotografía del sospechoso a través de su cuenta de X.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hombre, de 58 años, fue localizado en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, luego de que las denuncias vecinales y el seguimiento de cámaras de videovigilancia permitieran identificarlo.

Al momento de ser interceptado, durante una revisión preventiva, el sujeto presuntamente insultó y agredió a los policías, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

#LoÚltimo | La alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv, informó que fue detenido el presunto responsable de envenenar a 6 perros en las inmediaciones del parque España de la colonia Condesa. Cuatro perdieron la vida y dos ya fueron dados de alta. https://t.co/ec4SaAhF4q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

¿Cuántos perros murieron por envenenamiento en la Condesa?

El caso dejó un saldo de seis perros afectados por los cebos presuntamente envenenados. De acuerdo con la información difundida por la alcaldesa, cuatro perdieron la vida, mientras que otros dos recibieron atención veterinaria y lograron sobrevivir.

La investigación busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del detenido. Mientras tanto, la posible venganza por el supuesto ataque que sufrió uno de sus hijos permanece como una de las principales líneas para explicar por qué habrían sido colocados los alimentos contaminados en la zona.

