Prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en varias regiones de México: Checa si lloverá en tu estado hoy 13 de agosto

Las lluvias en México van a seguir en estos días pues, según el pronóstico de las autoridades para este 13 de agosto, se esperan precipitaciones que podrían provocar inundaciones.

Estos serían los estados de la República Mexicana que tendrán de lluvias fuertes a muy fuertes este jueves.

¿En qué estados habrá lluvias muy fuertes hoy?

Para este día, las zonas que acumularán más agua, de 50 a 75 milímetros, se concentrarán en zonas específicas del país.

El pronóstico marca lluvias muy fuertes para el oeste y noroeste de Durango, el centro y sur de Sinaloa, el oeste y este de Jalisco, el norte y este de Guerrero, así como en la región oeste de Oaxaca.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC emite alerta preventiva por fuertes lluvias y altas temperaturas en gran parte del país



🔗https://t.co/V2ey8uze5j pic.twitter.com/ela2BDWCby — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 13, 2026

Estados con reporte de lluvias fuertes

En una gran lista de entidades se esperan acumulados de 25 a 50 milímetros.

Entre ellas están Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y el sur de Baja California Sur.

Lluvias aisladas y chubascos en el resto de México

Por otro lado, se esperan intervalos de chubascos menos intensos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También en Baja California se espera la presencia de lluvias aisladas de ligera intensidad a lo largo del día.

Toma precauciones al manejar y al caminar por la calle

Ante el piso mojado y la visibilidad reducida, las autoridades piden a los automovilistas bajar la velocidad y dejar más distancia entre coches.

Para quienes van caminando, la indicación es no intentar cruzar calles inundadas ni corrientes de agua en arroyos o avenidas, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar objetos o personas.

Mantente alejado de estructuras e infórmate

Durante el paso de las tormentas, es muy importante mantenerse lejos de árboles, postes de luz, espectaculares o estructuras frágiles que pudieran caer por la fuerza del viento .

Se aconseja estar al pendiente de los avisos y alertas que se publiquen en todos los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya que siempre se comunica información importante por esos medios.