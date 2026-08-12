Se sostenía con una tabla acuática: Rescate de niña a la deriva en Bahía de la Paz, Baja California Sur (VIDEO)

Una niña de 11 años fue rescatada este martes 11 de agosto de 2026 por pescadores después de quedar a la deriva sobre una tabla de paddle en Bahía de La Paz, Baja California Sur.

El incidente ocurrió en la zona de Playa Punta Arena, donde las condiciones del mar cambiaron de forma repentina y los fuertes vientos alejaron a la menor de la orilla, dejándola flotando a más de un kilómetro de la costa.

¿Cómo ocurrió el rescate de la menor a la deriva en La Paz?

El episodio comenzó cuando la menor y su padre entraron al mar sobre una tabla de paddle en Playa Punta Arena. Ambos cayeron al agua y el hombre alcanzó a subir de nuevo a la niña a la tabla, pero ya no logró regresar a tierra debido a la fuerza del viento y las corrientes marinas.

Fuertes vientos y corrientes sorprenden a bañistas en Playa Punta Arena

De acuerdo con información de usuarios que dijeron estar presentes, una ráfaga de viento y las corrientes arrastraron la tabla mar adentro mientras el padre intentaba acercarla a la playa sin éxito. Las condiciones del mar cambiaron de forma repentina durante la tarde, impidiendo el regreso de ambos a la orilla.

Pescadores locales evitan una tragedia en Baja California Sur

Un grupo de pescadores que se encontraba cerca de la zona vio a la menor flotando sola en medio de la bahía. Con ayuda de un bote a motor, los pescadores comenzaron la búsqueda y tras unos minutos localizaron a la niña sobre la tabla de paddle.

En el video que circula en redes sociales se puede ver cómo los pescadores se acercan con su embarcación e intentan tranquilizar a la menor, para luego subirla junto a su remo y su tabla a bordo del bote. “No pasa nada, no te desesperes”, le dijo uno de los pescadores. La operación de rescate evitó que la emergencia terminara en una tragedia mayor.

