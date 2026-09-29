“El daño está ahí”: PRI acusa al INE de omisiones ante campañas anticipadas de Morena

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprochó ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la falta de actuación oportuna frente a los actos anticipados de campaña de Morena, al considerar que la omisión de establecer lineamientos permitió que varios aspirantes avanzaran en sus procesos internos sin que se atendieran las posibles irregularidades.

Durante su intervención, el representante priista acusó que la falta de reglas y de vigilancia generó condiciones de inequidad entre quienes buscan competir por cargos de elección popular. Sostuvo que, aunque el proceso interno de Morena ya concluyó, las posibles consecuencias de estas actividades difícilmente podrán corregirse.

“Lo que se derivó de que no se resolvió el tema de los lineamientos que nosotros insistimos en este Consejo General que debían expedirse hoy, el daño está ahí”, señaló ante los consejeros electorales.

PRI señala a coordinadores de Morena como virtuales candidatos

El representante del PRI cuestionó que varios de los perfiles que participaron en el proceso interno de Morena terminaran convertidos en coordinadores estatales de la llamada defensa de la transformación, una figura que, afirmó, los coloca en una posición de ventaja rumbo a las próximas elecciones.

“Hay varios de aquellos aspirantes que se convirtieron hoy en coordinadores estatales de la llamada defensa de la transformación. Es decir, son virtuales precandidatos a gobernadores y actores centrales en los procesos electorales”, sostuvo.

Acusan piso disparejo...@SomosMxMexico reclama ante el @INEMexico falta de fiscalización a los “destapes” anticipados de Morena y exige auditar los recursos utilizados.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/FiThdb2tx1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026

El señalamiento se centró en la participación de estos perfiles en actividades políticas previas al inicio formal de las precampañas, así como en la necesidad de que la autoridad electoral determine si existieron conductas que debieron ser vigiladas, contabilizadas o fiscalizadas.

El priista también mencionó declaraciones realizadas durante una conferencia mañanera en Puebla, en las que, de acuerdo con su exposición, la titular del Ejecutivo federal reconoció a estos perfiles como candidatos.

“Lo dijo desde una mañanera desde Puebla. La propia titular del Ejecutivo federal los reconoció como candidatos. Eso debería llamar por lo menos un poco la atención de este Instituto Nacional Electoral”, expresó.

Reclaman al INE mayor vigilancia y fiscalización

El representante partidista advirtió que las omisiones en la detección de posibles irregularidades pueden tener consecuencias cuando los procesos internos ya concluyeron y las precandidaturas están definidas.

En ese sentido, pidió al INE actuar con mayor anticipación y ejercer sus facultades de vigilancia, verificación y sanción cuando se acrediten infracciones a la legislación electoral.

“Lo que no se ha detectado oportunamente, lo que no se contabilizó y lo que no se fiscalizó en su momento difícilmente va a poder corregirse cuando los procesos internos ya terminaron y las precandidaturas ya están definidas”, afirmó.

El reclamo del PRI también incluyó los gastos que pudieran haber beneficiado a alguna persona aspirante y que, de acuerdo con las reglas electorales, debieron ser reportados ante la autoridad.

“Si la autoridad está detectando que un gasto benefició a una persona precandidata o candidata y que debió ser reportado, debe ejercer sus atribuciones a plenitud y determinar las consecuencias”, sostuvo.