PRI recibe multa millonaria por triangulación de recursos públicos

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso este lunes 27 de marzo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) una multa por 98 millones de pesos, tras determinar que esa institución llevó a cabo una triangulación ilicita de recursos públicos en manos del gobierno de Chihuahua en 2015.

La determinación del INE asevera que el PRI recibió del gobierno estatal de Chihuahua 39 millones de pesos por medio de diversas transferencias realizadas en efectivo. Por su parte, el PRI acusó al INE de aplicar una sanción sin pruebas y culpó a los consejeros de comprometer su funcionamiento con el monto de la sanción.

¿Por qué el INE sancionó al PRI?

Una investigación encabezada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE sostiene que el exsecretario de finanzas del PRI en Chihuahua, Pedro Mauli Romero, recibió aportaciones realizadas por la Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado.

Los representantes del PRI en el INE sostienen que las declaraciones de Romero habrían sido obtenidas por medio de tortura, como parte de un proceso penal que siguió la Fiscalia de Chihuahua por otros delitos.

El diputado del PRI Marco Antonio Mendoza indicó que la sanción compromete la operatividad de su partido. "No pedimos que se nos absuelva, sino que se investigue con exhaustividad".

A su vez, Hiram Hernández, representante del PRI ante el INE, aseguró que la Unidad Técnica de Fiscalización no tiene pruebas del destino de ese dinero. "No hay indicios de que haya acabado en las campañas", sostuvo. Hernández agregó que el exsecretario de finanzas del PRI en Chihuahua había sido torturado por un fiscal que hoy está en prisión. "Me parece grave que el Consejo apruebe esta sanción", lamentó.

Pese a los reclamos, la mayoría de los consejeros del INE coincidió en que había hechos probados e indicios sólidos sobre la triangulación del dinero. Los consejeros también compararon esta situación con casos como el Pemexgate, Amigos de Fox y el diezmo cobrado a trabajadores en Texcoco. "No se trata de especulaciones sino de hechos probados", puntualizó el consejero Jaime Rivera.

¿Qué problemas internos tiene el PRI?

El miércoles 22 de marzo, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se desempeñaba como coordinador de los senadores del PRI en el Senado de la República, renunció a su cargo. La decisión se produjo tras una asamblea extraordinaria convocada un día antes por siete legisladores priistas en la que se trataron “asuntos urgentes e impostergables” para esta bancada.

Osorio Chong dijo que siempre ha trabajado por la unidad de su bancada en el Senado y acuso al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, de impulsar a sus compañeros Manuel Añorve y Mario Zamora a arrebatarle su puesto.

Osorio Chong ha sostenido varias diferencias con la dirigencia nacional del PRI, liderada por “Alito” Moreno. El 19 de diciembre de 2022, la intención de “Alito” de ampliar su gestión al frente del partido político fue advertida por Osorio Chong, quien se opuso a esa medida. Sin embargo, “Alito” Moreno se deslindó de esta situación y aclaró que la forma de organizarse y designar a sus líderes es responsabilidad de los senadores.