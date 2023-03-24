Investigará INE venta de peluches: Amlitos y Delfinitas

Fue un debate de peluche. La venta y comercialización de Amlitos y Delfinitas en mítines de Morena en el Estado de México (Edomex), provocó un nuevo choque entre los representantes del partido oficial y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión del INE, el consejero Ciro Murayama sostuvo que detrás de la venta de estos peluches podría haber aportaciones prohibidas de empresas a la campaña morenista en el Edomex.

El consejero del INE se pronunció por iniciar un procedimiento oficioso para investigar si detrás hay empresas que están triangulando recursos y donaciones al partido.

Es una persecución del INE a artesanos que buscan sustento: Morena

La respuesta vino de inmediato por parte de los representantes de Morena. Euripides Flores sostuvo que el INE ha emprendido una persecución irrisoria y surrealista.

Los morenistas sacaron en la sesión una muestra de los objetos denunciados. Flores acusó al consejero Murayama por tratar de prohibir la comercialización de estos peluches con los que se sustentan decenas de familias.

Flores dijo que los peluches amlitos y delfinitas son elaborados por artesanos que buscan llevar sustento a sus familias de manera digna. Antes, el Tribunal Electoral determinó que los Amlitos no pueden ser usados por Morena durante los procesos electorales.

TEPJF prohibe el uso de Amlitos

El pasado 11 de enero, la Sala Superior del TEPJF determinó que el uso de la imagen caricaturizada AMLO, conocida como Amlito, es propaganda ilegal y será sancionada.

Magistrados consideraron que el empleo en fotos, dibujos y figuras de la imagen del Presidente o del Amlito violan el principio de equidad en las contiendas electorales.

Por lo que los partidos políticos están obligados a no incluir a servidores públicos, como es el presidente López Obrador en sus campañas por algún cargo público, ya que está plenamente identificado el Presidente.