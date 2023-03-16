“Priistas de malas mañas": AMLO defiende a Ignacio Ovalle por desfalco en Segalmex

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana de este jueves 16 de marzo de 2023, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a Ignacio Ovalle Fernández, quien era titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), esto, después de que fuera acusado de desfalco al órgano descentralizado.

AMLO aseguró que Ignacio Ovalle fue engañado por priistas de "malas mañas" acostumbrados a robar.

"Una gente buena, desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas acostumbrados a robar y los mete y empiezan a ahacer negocios, a comprar leche, a comprar maíz, pagando precios elevados (...)", defendió AMLO.

#EnLaMañanera | Tras el desfalco a #Segalmex que podría oscilar en más de 15 mil millones de pesos, el presidente @lopezobrador_ defendió a Ignacio O Valle quien fuera su titular y culpó al PRI del robo. pic.twitter.com/q9xMYblNwz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

Asimismo, AMLO destacó que del desfalco en Segalmex, se han recuperado cerca de 900 millones de pesos. En ese sentido, dejó en claro que le causa tristeza porque los conservadores siempre han estado en contra de que haya una empresa comercializadora.

"A lo mejor pensaron que no iba a pasar nada, pues di la orden de que se investigara. Entró la Secretaría de la Función Pública, de Hacienda bueno, se recuperó una parte del dinero porque hay unas cajas de ahorro o unas financieras, de estas que crearon en la época de la corrupción neoliberal que daba intereses supuestamente elevados y ahí depositaban", dijo AMLO.

Asimismo, dejó en claro que estas cajas eran financieras que no tenían respaldo y ahí depositaron dinero de Segalmex: "Cuando nos enteramos de que había ese dinero depositado, les dijimos: nos van a devolver el dinero”.

¿Quién es Ignacio Ovalle?

Ignacio Ovalle asumió la dirección en 2018; sin embargo, fue en abril del 2022 cuando dejó la dirección de Segalmex, después de una serie de investigaciones sobre un desvío multimillonario de fondos público.

De acuerdo con las investigaciones, en los primeros dos años de gestión de Segalmex, Ignacio Ovalle no pudo acreditar el destino de más de 10 mil millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación.

