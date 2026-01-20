Esta semana se cumplió un año de Trump. Faltan… ¡tres más!

Donald Trump nos dijo que, en un segundo periodo , él no sería el policía del mundo.

Pero en Irán y en Venezuela ya nos demostró que estaba mintiendo.

En México, Trump ya consiguió que hoy millones de mexicanos estemos divididos acerca de si una acción armada de Estados Unidos transformaría a México en un país en paz en donde los carteles ya no existirían.

O si una acción así sería la viva realización de las estrofas del himno nacional con eso de los invasores profanando el suelo patrio.

¿Qué hacer, qué hacer?

¿Deberíamos desear que venga Trump y acabe con el crimen y la inseguridad generalizada por toda la República Mexicana o… deberíamos vivir inseguros, pero muy orgullosos de nuestra soberanía?

¿Se da usted cuenta lo que ha conseguido hacer Trump?

Y no solo es en México.

Veintisiete países de la Unión Europea no saben cómo le responderán a quien algún día fue su aliado y su socio más cercano. Y todo por las amenazas de Trump de arruinar sus economías si no se callan y lo dejan robarse en paz el territorio, los minerales y las tierras raras de Groenlandia.

¿Si Trump dio la impresión de robar a punta de pistola el petróleo venezolano, por qué no va a hacer lo mismo con los vastos yacimientos minerales de Groenlandia ?

Váyase usted para atrás en tiempo. Hace exactamente un año, el 20 de enero de 2025, que una enorme cantidad de votantes ya no veían la hora de que terminara la presidencia de Joe Biden.

Millones se sentían defraudados de que su presidente dando muestras avanzadas de senilidad pareciera torpe en sus reacciones y en su forma de gobernar.

Pero nunca se imaginaron que un año después, Trump daría la impresión de ser un imperialista peor que Gengis Kan.

Por eso hace un año, casi 77 millones de votantes, 76 millones 675 mil 683, para ser exactos, decidieron que era mejor regresar a una presidencia de Donald Trump.

Kamala Harris obtuvo 74 millones 487 mil 986 millones. La diferencia en un universo de 151 millones de votantes fue mínima. solo 2 millones 187 mil 697.

Eso para empezar le demuestra que los que se vienen arrepintiendo de haber elegido a Trump otra vez, están en solo la mitad del país. Piénselo bien… y que no se le olvide.

Hoy en enero del 2026, según los datos más recientes, alrededor de 1 de cada 4 votantes de Trump expresa hoy un gran arrepentimiento de haberlo puesto en la presidencia más poderosa del planeta.

Estos números incluyen tanto a quienes dicen arrepentirse directamente como a quienes, aun sin arrepentirse, están insatisfechos con su desempeño.

¿Qué dicen exactamente las encuestas?

11% de quienes votaron por Trump en 2024 dicen arrepentirse de haberlo hecho.

en 2024 dicen arrepentirse de haberlo hecho. 16% adicional están decepcionados, aunque no usan la palabra “arrepentimiento”.

En total, 47% de cada cien personas que votaron por él muestran algún nivel de remordimiento y/o insatisfacción.

En los llamados estados clave “ Swing States ”, mucha gente considerada moderada, expresa un agudo “remordimiento”. La razón es que fueron esos votos precisamente —los de los siete estados indecisos— los que le dieron la victoria en noviembre del 2024.

Pero hoy, la queja es la misma en todos los sitios: “Donald Trump dividió más a Estados Unidos de lo que ya estaba dividido antes”.

Lo que debemos preguntarnos todos es…

Al cumplirse en primer año del segundo término de la presidencia de Trump, ¿Qué significa para él, y que significa para el país y para el mundo que exista está enorme insatisfacción entre los estadounidenses?

Y qué significa para los tres años que le restan a esta presidencia.

Es humano arrepentirse y en el caso de los votantes está insatisfacción aumenta mucho cuando las expectativas no se cumplen. Para tratar de ser justos con Trump, lo cierto es que los cambios económicos y la percepción de inestabilidad suelen influir mucho también en estas respuestas.

Trump prometió abatir la inflación. No lo cumplió.

Trump prometió que el empleo aumentaría. No lo cumplió

Trump prometió que los intereses bajarán. No lo cumplió

Trump prometió que los estadounidenses se sentirían mejor con su país. Hoy es lo contrario.

Trump en su segundo periodo no se parece en nada al Trump del primer periodo

Muchos estadounidenses jamás pensaron que extrañarían los líos de faldas del primer periodo de Trump. Todo eso tenía un gran valor cómico, pero en nada afectaba a la nación.

Hoy en el segundo mandato la lista de acciones presidenciales controvertidas es larguísima:

La represión brutal contra la inmigración indocumentada:

Las nuevas y drásticas restricciones migratorias, que incluyen medidas de aplicación de la ley de línea dura y operaciones de deportación ampliadas en frecuencia y en crueldad.

Trump, con el consejo de sus asesores más cercanos, convirtió lo que hubiera sido un tema que le hubiera ganado simpatías, en el tema doméstico que le ha generado más oposición legal y política.

Esto último es importante, porque estas acciones provocan numerosas demandas que cuestionan los límites de la autoridad presidencial. Lo peor es que eso ha causado que se cuestione, si este presidente tiene capacidad de gobernar.

Los Aranceles y poderes económicos de emergencia

Trump impuso aranceles de emergencia a casi todos los principales socios comerciales de Estados Unidos y utilizando la autoridad presidencial de emergencia, provocó represalias a nivel mundial y preocupaciones económicas internas.

La expansión del poder ejecutivo

Trump inició su segundo mandato emitiendo una avalancha de órdenes ejecutivas destinadas a recortar el presupuesto del gobierno federal. Con ese pretexto y asesorado por Elon Musk, un empresario con cero experiencias en las funciones del gobierno federal, recortó a rajatabla al personal de las agencias federales. Esta acción, para la que debería haber usado el corte de precisión de un bisturí, fue hecho con un hacha. El resultado; Trump y Musk no ahorraron dinero en las nóminas del presupuesto, debido a que tuvieron que pagar indemnizaciones por despidos. Al final, el gobierno federal no resultó más ágil, y solo se redujo en su capacidad de operación.

Con todo lo anterior, este presidente no solo generó alarma sobre la estabilidad institucional y el sistema de pesos y contrapesos, sino que convirtió a los tribunales en un campo de batalla central. Lo peor es que, al final, él mismo insistió en emitir decretos no basados en la ley y eso resultó en que muchas de sus “órdenes ejecutivas” fueron inhabilitadas por los tribunales de todas las instancias.

Trump atacó a la libertad de expresión y de prensa atentando contra decenas de medios estadounidenses de comunicación

El mismo presidente, como si no tuviera ocupaciones más importantes, se encargó de prohibirle la entrada a la Oficina Oval a los c orresponsales de la Casa Blanca de la agencia de noticias de más antigüedad en Estados Unidos: The Associated Press , simplemente porque, según él, la agencia no obedeció sus órdenes de llamarle al Golfo de México, el Golfo de América.

Esto provocó naturalmente acusaciones de represalia contra la prensa.

Durante este mismo episodio también personalmente demandó a varios medios establecidos de comunicación. Los medios, antes que entrar en una demanda con el presidente, decidieron pactar fuera de corte y esto llevó a Trump a ganar millones de dólares en unos cuantos meses, de CBS News, de ABC News, de META y de otros.

La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) perdió su independencia de acción. Lanzó a instancias de Trump una investigación sobre Comcast/NBCUniversal, empresa matriz de MSNBC, que los críticos consideraron que era motivada políticamente, y como las anteriores, no estaba basada en la ley.

El New York Times es el único medio que rehusó pactar fuera de corte con Trump e insistió en llevar la demanda personal del presidente contra esta empresa hasta sus últimas consecuencias. Eso funcionó y una Corte Federal de Distrito en Primera Instancia rechazó continuar con la demanda porque no estaba sustentada en las leyes. Ahí se acabaron las intimidaciones porque Trump perdió contra el NYTimes.

Remodelación de lujo del avión presidencial “Air Force One”

Una remodelación del Avión presidencial centrada en el lujo, que incluyó mejoras interiores de alta gama, generó críticas por su costo y la imagen que proyectaba durante un período de recortes presupuestarios en otros ámbitos.

Y mientras, en una acción sin ningún precedente en 250 años de historia, aceptó una enorme Jet del gobierno de Qatar, dando la impresión de que se trataba de un soborno de la Casa Real Catarí a cambio de tratos preferenciales en el gobierno de Trump.

Muchos de los decepcionados hablan de la “Estrategia de Saturación” y el “Volumen de los Escándalos” en este segundo mandato de Donald Trump:

En estos doce meses se han escrito infinidad de informes y reportes describiendo el enfoque de la administración Trump, como una “estrategia de saturación”, con acciones rápidas y superpuestas que han creado un estado constante de conflicto político y escrutinio mediático. Por eso hay tanta gente decepcionada.

Y le digo, va apenas un año… Faltan tres más.

