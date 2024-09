Las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2024 se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre. Los candidatos ya quedaron definidos. Por el Partido Republicano contenderá de nuevo Donald Trump , quien ya gobernó el país y Kamala Harris , del Partido Demócrata tras la renuncia de Joe Biden a la candidatura.

El 10 de septiembre pasado ambos candidatos se enfrentaron en un debate donde cada uno lanzó señalamientos y propuestas, acusaciones y recuentos de lo que se ha logrado y no en el gobierno anterior y actual, pero ¿esto habrá motivado al electorado a declinarse por alguno de los dos?

¿Qué son los estados “columpio” en las elecciones de EU?

En Estados Unidos, así como en México existen alcaldías, municipios y estados clave que han logrado que alguien gane una elección, en Estados Unidos también hay algo parecido y estos son los denominados estados columpio, pero ¿por qué se les llama así?

Juan Daniel Garay Saldaña, internacionalista y profesor en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , explica en entrevista el motivo por le cual se les conoce así a estos estados en el país del norte.

“Los estados columpio también se denominan pendulares o estados púrpura, estados púrpura porque pueden ser color rojo de los republicanos o azul de los demócratas, es decir, hay una combinación de colores”, dijo a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Los estados columpio son aquellos donde, dijo, las personas no tienen definido por quién van a votar el próximo 5 de noviembre cuando sean las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“Históricamente no tienen un arraigo al Partido Demócrata o al Partido Republicano, digamos que justamente están en un péndulo o columpio, que van de un lado a otro dependiendo del candidato.

“Es por eso que estos estados son tan importantes y suelen ser menos de 10 estados los que están justamente que suelen ser estados determinantes para dar el triunfo a un candidato y casi siempre, otra característica, es que la elección es cerradísima a veces hasta por menos de un punto porcentual”, explicó el internacionalista de la UNAM.

Lista de los estados columpio en las elecciones presidenciales de USA

A decir de Juan Daniel Garay Saldaña, los estados columpio que son clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 2024 podrían cambiar en algún momento, pero “suelen ser más o menos los mismos”, los estados importante son:



Arizona

Nevada

Carolina del Norte

Pensilvania

Ohio

Florida

Georgia

Recordó que Estados Unidos se maneja a través del voto electoral, y “estos estados dan alrededor de 140 votos electorales y la fórmula para ganar la presidencia de Estados Unidos hay que conseguir 270".

“Aquí los candidatos no van por California, que tiene 55 votos electorales y porque saben que ese es un estado demócrata o Nueva York, no van por Texas (…) entonces los candidatos se concentran en sus campañas en estos estados (columpio) no en los que están seguros que van a ganar ”, añadió.