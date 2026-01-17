Alerta aérea de Estados Unidos sacude a México: oposición exige explicaciones al gobierno federal

La alerta aérea emitida por Estados Unidos sobre posibles riesgos derivados de actividades militares en el espacio aéreo de México encendió las alarmas no solo en el sector aeronáutico, sino también en el Congreso de la Unión, donde legisladores de oposición exigieron al gobierno federal explicaciones claras y públicas sobre el origen, objetivo y alcances de dichas maniobras.

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que informe si esta alerta es resultado de una iniciativa unilateral del gobierno estadounidense, una acción promovida por el gobierno mexicano, o si se trata de un acuerdo bilateral entre ambos países.

PAN exige claridad sobre alerta aérea de Estados Unidos

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el legislador panista cuestionó directamente al Ejecutivo federal sobre qué tipo de acciones militares están siendo anunciadas por Estados Unidos y cuál es el objetivo real detrás de estas advertencias dirigidas a aerolíneas que sobrevuelan territorio mexicano.

Téllez subrayó que, ante un escenario de esta magnitud, el gobierno federal está obligado a informar con transparencia a la ciudadanía, debido a las posibles implicaciones en materia de seguridad nacional, soberanía y relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Presidenta @Claudiashein



Nos gustaría solicitar una aclaración.



¿Podría explicarnos por qué el Gobierno de EE. UU. ha emitido esta alerta?



Además, nos gustaría saber si las acciones militares son una iniciativa del Gobierno mexicano, del Gobierno de EE. UU. o si se trata de…

PRI advierte riesgos para el país sobre vuelos militares de Estados Unidos

La preocupación fue compartida por el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien también utilizó sus redes sociales para exigir explicaciones inmediatas al gobierno federal sobre los riesgos que estas acciones podrían representar para México.

En su mensaje, el priista cuestionó el papel de las autoridades mexicanas, al considerar que no ha dado información suficiente sobre la naturaleza de la alerta ni sobre las gestiones diplomáticas realizadas ante el gobierno estadounidense.

“La indolencia en el combate al crimen nos lleva a estos extremos”, escribió Moreira, y añadió una crítica directa al partido en el poder: “Mientras tanto, Morena , como los polkos del siglo XIX, preparan el golpe de Estado legislativo llamado Ley Maduro”.

¿Y la Cancillería mexicana? La indolencia en el combate al crimen nos lleva a estos extremos.



Urge postura del @GobiernoMX y nota que explique los riesgos de la acción qué se anuncia por el gobierno americano.



Mientras tanto #Morena como los polkos del XIX preparan el golpe…

Mientras tanto, hasta el momento de esta publicación, ningún funcionario de Morena se ha pronunciado al respecto sobre la alerta aérea de Estados Unidos sobre México.

SICT descarta afectaciones por NOTAM de la FAA en el espacio aéreo mexicano

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que el NOTAM emitido por la FAA es únicamente preventivo y no implica restricciones ni cambios operativos para la aviación civil en México. Precisó que el aviso solo aplica a operadores estadounidenses, ya que la FAA no tiene competencia sobre aerolíneas mexicanas, y reiteró que el espacio aéreo nacional opera con normalidad, sin afectaciones ni cierres.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa:

Contexto breve: ¿qué dice la alerta de la FAA?

El pasado 16 de enero de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a aerolíneas que operan vuelos sobre México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y partes del Pacífico oriental.

Los avisos advierten sobre posibles riesgos asociados a actividades militares, así como interferencias en sistemas de navegación, incluidos GPS, comunicaciones y radares. La FAA precisó que estas advertencias no implican el cierre del espacio aéreo, pero sí recomiendan a las aerolíneas extremar precauciones y evaluar rutas y planes de vuelo.

La alerta tendrá una vigencia inicial de 60 días, hasta mediados de marzo de 2026, y forma parte de los mecanismos preventivos habituales conocidos como NOTAM, utilizados cuando existen tensiones militares o riesgos tecnológicos.

