¿Cuánto durará el primer frente frío en México? El Niño podría influir en su intensidad
El primer frente frío llegará con lluvias y descenso de temperatura. Conoce cuánto tiempo durará y qué relación podría tener con el fenómeno de El Niño.
El primer frente frío de la temporada 2026-2027 provocará lluvias y un descenso de temperaturas en distintos estados del país. Ante su llegada, una de las principales dudas es cuánto tiempo permanecerá y qué relación podría tener el fenómeno de El Niño con su intensidad.
¿Cuándo comienza la temporada de frentes fríos?
De acuerdo con Conagua, la temporada de frentes fríos 2026-2027 inicia estadísticamente en septiembre y termina en mayo.
Para este periodo, el SMN pronostica 56 sistemas frontales, cifra superior al promedio climatológico de 50 registrado entre 1990 y 2020.