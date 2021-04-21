Primer hombre embarazado en España está cerca de dar a luz

Rubén Castro es un joven transexual que vive en España y está embarazado, algo que logró después de congelar sus óvulos antes de iniciar con el tratamiento hormonal masculino, por lo que ahora se encuentra a pocos días de tener a su bebé.

“Hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado”, dijo el joven durante una entrevista con un medio local, donde compartió cómo ha sido su experiencia al ser uno de los papás gestantes de España.

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Para lograrlo tuvo que someterse a una inseminación artificial y también decidió posponer la operación de mastectomía para que su experiencia sea completa y pueda alimentar a su bebé con leche materna.

El joven madrileño explicó que todavía existe mucho desconocimiento sobre todo lo que implica un embarazo para alguien trans, por lo que tuvo que pasar por un comité ético sanitario para lograr su objetivo de convertirse en padre.

“Se plantean muchos retos como el del registro civil, porque he gestado al bebé, pero soy el padre. A la gente le cuesta entenderlo, creen que las personas trans odiamos nuestros cuerpos”, comentó Castro.

Tras dar a luz, habrá dificultades como registrar al bebé

Expuso que cuando el bebé nazca, deberá registrarlo y debido a que su documentación legal está cambiada, tendrá que constar como padre. No obstante, contó que va a esperar hasta después de dar a luz para ver cuáles son las trabas que deberá sortear.

Para dar visibilidad a su caso, se ha encargado de documentar todo su embarazo y de esta manera, lograr que las personas tengan un mayor conocimiento sobre la posibilidad que existe de ser un padre transexual.

Rubén tiene 39 semanas de embarazo y si todo sale como lo espera, el 25 de abril tendrá entre sus brazos a su bebé. A pesar de todas las dificultades, afirmó, “está siendo un proceso increíble, muy bonito”.

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