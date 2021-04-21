VIDEO: Policía disloca el brazo de una mujer con demencia en EU

Dos policías y un sargento de Loveland, Colorado, son investigados por exceso del uso de fuerza durante la detención de una mujer de 73 años de edad, con demencia senil.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en junio de 2020, pero los videos de las cámaras de policías recientemente fueron publicados por la defensa de la mujer, identificada como Karen Garner.

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Sus abogados aseguraron que los tres policías y el sargento habrían hecho daño a la mujer, que tenía demencia y afasia sensorial, cuando intentaron detenerla.

El arresto de Karen Garner fue porque acudió a una tienda de Walmart y olvidó pagar 13.88 dólares (aproximadamente 276.80 pesos); el policía Austin Hopp le pidió que se detuviera en una zona que estaba cerca del domicilio de la mujer.

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De acuerdo con la defensa de Garner, el policía sólo intercambió un par de palabras con la mujer antes de someterla, tirarla al piso y hacerle algunas lesiones, como dislocarse el hombro, además de heridas en la muñeca y en la nariz, mismas que le provocaron sangrado.

Hopp le ata las manos y logra que la mujer se ponga de pie cuando llega otra policía, Daria Jalali, quien lo apoya para llevar a la detenida a la parte trasera de la patrulla.

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Una persona fue testigo de la brutal detención contra la mujer, pero los policías le pidieron que se fuera, ya que no era su “asunto”.

En la grabación se observa que llega un tercer policía, identificado como un sargento llamado Phil Metzler, quien en lugar de apoyar a la detenida, sólo indicó que Hopp estaba embarrado de sangre.

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La defensa de Karen Garner aseguró que ninguno de los tres policías ofreció asistencia médica y habían violentado a su cliente de manera innecesaria, quien sólo decía “Voy a casa”.

El Departamento de la Policía de la ciudad de Loveland informó que no había recibido denuncias sobre lesiones contra Karen Garner y que en días pasados recién supo de las acusaciones en contra de los tres policías, por lo que expresó la preocupación de las imágenes que se hicieron públicas.

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