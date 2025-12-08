“Partimos de cero”: el reto de reconstruir Ecatepec a un año de la nueva administración

Ecatepec es uno de los municipios más poblados de la República Mexicana. Aquí los retos son mayores… y también la responsabilidad.

Azucena Cisneros, presidenta municipal, aseguró que la tarea no ha sido nada fácil a un año de su gobierno, sobre todo por las condiciones en que recibió la administración.

Reconstrucción de Ecatepec a un año de la nueva administración

“En los primeros meses, tuvimos que estabilizar el gobierno, recuperar la institucionalidad, abrir las puertas del palacio. No había una sola máquina, todas estaban rentadas... partimos de cero” narró Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec.

La alcaldesa mexiquense también habló sobre el abasto de agua potable, una demanda muy sentida por quienes aquí viven.

“Hemos cambiado y recuperado 100 válvulas y pozos clandestinos. Hemos hecho un trabajo desde combatir el huachicoleo. Por supuesto, dejamos de rentar 200 pipas y nos dedicamos todo este año a agua por la red” explicó para Fuerza Informativa Azteca.