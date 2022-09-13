La Princesa Ana envía emotivo mensaje a la Reina Isabel II

La Princesa Ana, la única hija de la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe, conmovió al mundo al acompañar el ataúd de la monarca durante horas de procesión en el funeral, además de haber sido la primera mujer en hacer guardia durante 10 minutos al féretro de su madre al lado de sus hermanos. Por lo que compartió un mensaje para su madre.

La Princesa Ana fue la única de los hijos de la Reina Isabel II que formó parte del cortejo fúnebre que se desplazó primero de Balmoral a Edimburgo y después a Londres en avión. Además, Ana estuvo al lado de su madre durante sus últimas horas de vida.

Ante ello, la Princesa Ana habló sobre lo “honrada” que se sintió al haber acompañado a la Reina Isabel II durante los últimos viajes que realizó la monarca durante su funeral.

“Tuve la suerte de compartir las últimas 24 horas de la vida de mi queridísima Madre. Ha sido un honor y un privilegio acompañarla en sus últimos viajes. Ser testigo del amor y el respeto mostrado por tantos en estos viajes ha sido a la vez humillante y edificante”.

A través de su mensaje, compartido en redes sociales, la Princesa Ana agradeció a todas las personas que compartieron el sentimiento de pérdida por el que actualmente atraviesa la familia real.

"I was fortunate to share the last 24 hours of my dearest Mother’s life. It has been an honour and a privilege to accompany her on her final journeys.



"Witnessing the love and respect shown by so many on these journeys has been both humbling and uplifting."



- The Princess Royal — The Royal Family (@RoyalFamily) September 13, 2022

“Es posible que se nos haya recordado cuánto de su presencia y contribución a nuestra identidad nacional dábamos por sentado. También estoy muy agradecido por el apoyo y la comprensión ofrecidos a mi querido hermano Charles al aceptar las responsabilidades adicionales de The Monarch”, finalizó su mensaje la Princesa Ana.

¿Quién es la princesa Ana, única hija de la Reina Isabel II?

Ana ostenta el título de Princesa Real. Nació el 15 de agosto de 1950, fue la segunda hija y única mujer, de la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe.

La Princesa Real comenzó sus compromisos públicos en 1969 cuando tenía 18 años. Actualmente la Princesa Ana participa en más de 300 organizaciones benéficas.

La Princesa Ana es presidenta de la Asociación Olímpica Británica y miembro del Comité Olímpico Internacional. La Princesa participó en la candidatura exitosa de Londres para albergar los Juegos Olímpicos de 2012 y visitó al Equipo GB en Río antes de los Juegos de 2016.

Su Alteza Real fue presidenta de Save the Children Reino Unido desde 1970, y fue la primera organización benéfica importante con la que se asoció estrechamente.

