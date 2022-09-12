Líderes mundiales que acudirán al funeral de la reina Isabel II
Estos son los líderes mundiales que acudirán a funeral de la reina Isabel II, que se llevará a cabo en Londres el próximo lunes, 19 de septiembre (2022).
Líderes mundiales asistirán al funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, fallecida la semana pasada, luego de 70 años en el trono. Los funerales se celebrarán el próximo lunes 19 de septiembre de 2022, en punto de las 10:00 GMT, según informó el máximo responsable de los actos de Estado en Inglaterra.
Se estima que al funeral de la reina Isabel II, asistan numerosos líderes mundiales, miembros de la realeza y otros dignatarios.
En Fuerza Informativa Azteca te presentamos una lista de los líderes mundiales, (confirmados hasta ahora), que acudirán a Londres para el funeral de la reina Isabel II.
Estos son los líderes mundiales (jefes de Estados y de Gobierno), que acudirán a Londres para el funeral de la reina Isabel II.
The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022
Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.
Líderes mundiales, miembros de la realeza y otros dignatarios confirmados:
- Joe Biden y Jill Biden, presidente y primera dama de Estados Unidos
- Alexander Van der Bellen, presidente de Austria
- Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda
- Anthony Albanese, primer ministro de Australia
- Gitanas Nauseda, presidente de Lituania
- Ranil Wickremesinghe, presidente de Sri Lanka
- Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania
- Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur
- Jair Bolsonaro, presidente de Brasil
- Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica
- Andrzej Duda, presidente de Polonia
- Sergio Mattarella, presidente de Italia
- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá
- Charles Michel, presidente del Consejo Europeo
- El rey Willem-Alexander y la reina Máxima de Países Bajos
- El rey Felipe VI y la reina Letizia de España
- Egils Levits, presidente de Letonia
- Paula-Mae Weekes, presidenta de Trinidad y Tobago
- Mohammad Shtayyeh, primer ministro de Palestina
- Sauli Niinisto, presidente de Finlandia
- Katalin Novak, presidenta de Hungría.
Ceremonies have today been held in Edinburgh, Cardiff and Belfast to officially proclaim King Charles III as the new Monarch. pic.twitter.com/0ltOsJNtfF— The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022
Ebrard será quien acuda a funeral de la Reina Isabel II: AMLO
El canciller Marcelo Ebrard será quien represente al gobierno de México en el funeral de la reina Isabel II, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la mañanera del 12 de septiembre (2022).
En la conferencia, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, señaló que además de una carta con el pésame por la muerte de la monarca británica, también se envió un deseo de éxito para el rey Carlos III.
#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard asistirá al funeral de Estado de la reina Isabel II que se ha agendado para el 19 de septiembre. pic.twitter.com/RhpZYBB4nU— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 12, 2022