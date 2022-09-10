Los 10 sucesos sociales históricos que vivió la Reina Isabel II

La Reina Isabel II gobernó Reino Unido durante 70 años, convirtiéndose en la monarca más longeva en la historia británica, por lo que en su largo mandato vivió varios acontecimientos históricos. Estos fueron los sucesos sociales que marcaron su reinado.

La Reina Isabel II fue la soberana de Reino Unido desde mediados del siglo pasado cuando comenzaron a ocurrir cambios sociales y tecnológicos importantes en el mundo que marcaron la historia global.

¿Qué sucesos sociales vivió la Reina Isabel II?

Primera coronación transmitida por televisión

El mandato de la Reina Isabel II comenzó con un suceso social importante: la primera coronación transmitida por televisión. El 2 de junio de 1953, el mundo fue testigo del importante suceso social; se estima que 27 millones de personas vieron el evento y 11 millones lo escucharon por radio. La BBC estuvo a cargo de la transmisión.

Una imagen de la coronación de la Reina Isabel, el 2 de Junio de 1953. Espectacular. pic.twitter.com/0fel19pnma — Gianluca Alberti (@GianlucaAL27) September 8, 2022

Final de la Revolución Cubana

En enero de 1959, la Reina Isabel II vivió un segundo suceso social importante cuando Fidel Castró tomó la presidencia de Cuba.

Copa Mundial de Inglaterra 66

En 1966 en Inglaterra se jugó la octava edición de la Copa del Mundo. La final se disputó entre Inglaterra y Alemania Federal en el estadio de Wembley. Los anfitriones resultaron ganadores con un marcador de 4-2. La Reina Isabel II entregó la Copa a los campeones.

La reina Isabel II entrega el trofeo Jules Rimet a Bobby Moore después de ganar el Mundial de Inglaterra 66 🏆 pic.twitter.com/vfjAToAG0l — SoyReferee (@SoyReferee) September 9, 2022

Descolonización del territorios de Reino Unido

Durante el reinado de Isabel II vivió uno de los sucesos sociales más importantes para su monarquía, la independencia de 32 países de Reino Unido, entre ellos: Nigeria, Kenia, Jamaica, Dominicana, Belice, Bahamas y Qatar.

Accidente Nuclear de Chernobyl

La Reina Isabel II vivió el peor accidente nuclear en la historia del mundo. El 26 de abril de 1986 explotó la central nuclear “Vladimir Ilich Lenin” ubicada en Ucrania.

Caída del muro de Berlín

Otro suceso social histórico del que la Reina Isabel II fue testigo, es la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, que durante 30 años separó a Alemania.

Septiembre 9 de 1989, horas antes de la caída del muro de Berlín. pic.twitter.com/FOaNN7kHn1 — Luigi Sarria Ayerbe (@edsaay) September 9, 2022

Disolución de la Unión Soviética

El 25 de diciembre de 1991, Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS, anunció la disolución de la Unión Soviética después de 69 años de haber sido fundada.

Genocidio de Ruanda

Entre 500 mil y 1 millón de personas, fueron asesinadas como resultado del intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda.

Presidencia de Nelson Mandela

La Reina Isabel II seguía al frente de Reino Unido cuando el activista Nelson Mandela fue elegido como presidente de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994.

Muerte de Lady Diana

El 31 de agosto de 1997, Lady Di, exesposa del Rey Carlos III, murió durante un accidente automovilístico en París.