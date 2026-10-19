La ruta del huachicol fiscal: ¿Cuáles son los principales puntos de entrada de combustibles a México?

Los puertos marítimos y las aduanas fronterizas son puntos clave para la entrada legal de gasolina y diésel a México. También son espacios estratégicos para las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal, un esquema en el que presuntamente se declara combustible como otros productos para pagar menos impuestos.

En el caso investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), el puerto de Guaymas, Sonora, aparece mencionado en testimonios relacionados con un cargamento de diésel. La investigación apunta a una presunta red que habría conectado a importadores con personal de puertos y aduanas para facilitar operaciones irregulares.

La pregunta es cómo una actividad que depende de controles aduaneros pudo convertirse, presuntamente, en un negocio de miles de millones de pesos.

¿Cómo operaba la presunta red de huachicol fiscal?

De acuerdo con la investigación de Azteca Noticias y los testimonios citados en el reportaje, la presunta red encabezada por Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el “Capitán Sol”, habría aprovechado contactos dentro de las aduanas, puertos y dependencias de seguridad para facilitar la entrada de combustibles al país.

El esquema consistía presuntamente en declarar gasolina o diésel como aditivos, lubricantes u otros productos con una carga fiscal menor. Así, los importadores podían evadir parte de los impuestos y aumentar sus ganancias al comercializar el combustible.

Los testimonios también señalan posibles vínculos con personal naval y funcionarios aduaneros que habrían facilitado las operaciones. Sin embargo, la responsabilidad de las personas mencionadas deberá determinarse mediante las investigaciones y los procesos correspondientes.

El caso pone bajo la lupa los controles en los puntos de entrada de combustibles y la posible participación de funcionarios en una red que, según las estimaciones citadas en el reportaje, habría provocado pérdidas millonarias al erario.