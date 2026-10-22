Edificio a la orilla del mar en Nayarit está a punto de caer tras paso de huracanes

El deterioro de un edificio de departamentos frente al mar en San Pancho, Nayarit está a punto de colapsar. La construcción irregular de Punta Paraíso enfrenta un riesgo de colapso después de los daños provocados por los huracanes y las tormentas que golpearon la costa del Pacífico.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que personal de la dependencia acudió al lugar para coordinarse con autoridades de Protección Civil y acompañar los protocolos de emergencia.

La prioridad, señaló, es proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, además de procurar que las medidas necesarias provoquen el menor impacto posible en el medio ambiente.

El caso ocurre después de que un tribunal confirmara las sanciones contra la empresa responsable del desarrollo inmobiliario, incluida la demolición de las obras irregulares y la restitución de la superficie afectada.

¿Qué huracanes y tormentas golpearon recientemente la costa del Pacífico?

El deterioro de Punta Paraíso se relaciona principalmente con el fuerte oleaje y los vientos del huracán Rachel, que dañaron la estructura del condominio a principios de octubre. El inmueble fue desalojado y clausurado luego de que dos de sus tres torres quedaran en riesgo de desplomarse.

Profepa informa: Ante la situación de colapso inminente de la construcción irregular en San Pancho, Nayarit, provocado por los huracanes y tormentas, Profepa acudió al sitio para encontrarse con las autoridades de Protección Civil. Acompañaremos los protocolos de emergencia que determinen para dar prioridad a la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas. La Profepa continuará presente para apoyar y buscar que las medidas que se ejecuten tengan el menor impacto ambiental. Continuaremos informando. — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 21, 2026

Después, el huracán Simón también provocó condiciones adversas en el Pacífico mexicano. En octubre, sus bandas nubosas dejaron lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en estados como Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

A estos sistemas se sumó el huracán Trudy, que llevó más lluvias a la costa del Pacífico y complicó las labores de recuperación en zonas afectadas por las tormentas anteriores.

En el caso de Punta Paraíso, el fuerte oleaje erosionó el terreno frente al mar y dejó expuestas partes de los soportes de la construcción. La situación encendió las alertas por el riesgo de un colapso mayor y por las posibles consecuencias para el entorno costero.

¿Qué hará Profepa ante el riesgo de colapso en San Pancho?

La Profepa informó que acompañará las medidas de emergencia que determinen las autoridades de Protección Civil. La dependencia también buscará que las acciones necesarias para atender el inmueble generen el menor daño ambiental posible.

El caso tiene además un antecedente legal: el 7 de octubre de 2026, un tribunal colegiado confirmó las sanciones contra la empresa Pacific Lifestyle Properties, incluida la demolición de las obras construidas irregularmente en la zona federal marítimo terrestre y la restitución de la superficie afectada.

Por ahora, la atención se concentra en evitar riesgos para las personas y definir cómo proceder con la estructura dañada, sin perder de vista la protección de la playa y su ecosistema.