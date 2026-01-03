“Venezuela Libre: El fin de una falsa democracia” programa especial conducido por Javier Alatorre

En el programa especial “Venezuela Libre: El fin de una falsa democracia” de Fuerza Informativa Azteca, se abordan todas las caras de la dictadura que mantuvo sometida a Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez hasta la caída de Nicolás Maduro.

Este 3 de diciembre cayó el régimen de Nicolás Maduro, quien por casi 13 años se mantuvo en el poder, dejando a la nación sumida en la miseria y la persecución contra críticos del sucesor de Hugo Chávez.

El derrocamiento de Maduro fue parte de la Operación Resolución Absoluto, así lo dio a conocer Donald Trump, cuyo equipo insistió que se le pidió al dictador rendirse.

Durante la madrugada, se reportaron explosiones en varias zonas de la ciudad de Caracas. La captura de Nicolás Maduro marca un antes y un después para la democracia de América Latina.