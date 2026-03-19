Los Habanos, símbolo de tradición, lujo y cultura de Cuba, enfrentan uno de sus momentos más críticos. Detrás del aroma y la perfección de cada puro, se esconde una realidad compleja que amenaza a una industria que genera más de 700 millones de dólares anuales, según datos de Habanos S.A..

Desde los campos de Pinar del Río, considerados entre los más fértiles del mundo para el cultivo del tabaco, productores advierten que la producción está en riesgo por factores económicos, energéticos, además de estructurales en la isla caribeña.

¿Cómo se produce un habano y por qué es único?

El Habano no es solo un producto, es un proceso artesanal, que va desde la selección de la hoja hasta el enrollado final, y cada uno de esos pasos, requiere precisión. “Con una mano se enrola y con la otra se estira”, explica un productor tabacalero, describiendo la técnica centenaria de los torcedores. La parte clave del puro, conocida como “tripa”, define su sabor y calidad.

Expertos como la habano-sommelier Zulay Nápoles destacan su valor cultural: “Es algo que te transporta a un mundo maravilloso”, afirma.

Crisis en Cuba: ¿Por qué está en riesgo la industria del habano?

A pesar de su prestigio internacional, los productores enfrentan un escenario adverso, y es que conforma a a legislación de la nación comunista, se obliga a los campesinos a vender hasta el 90% de su cosecha al Estado, lo que limita sus ingresos.

“Se pierde tiempo, se atrasan producciones” Productora de Habanos

Además, el pago se realiza en moneda local, afectada por la inflación, lo que dificulta cubrir necesidades básicas de los habitantes y productores que padecen de las medidas de la dictadura de Miguel Díaz-Canel, y a esto se suman problemas estructurales:

Escasez de combustible para sistemas de riego



para sistemas de riego Apagones masivos que afectan el secado del tabaco



que afectan el secado del tabaco Retrasos en la cadena productiva.

¿Qué impacto tiene esta crisis en la economía cubana?

La industria del tabaco premium es una de las principales fuentes de divisas para la isla; sin embargo, expertos advierten que la caída en la producción podría afectar tanto al mercado internacional como a miles de familias que dependen del cultivo. Aunque el habano sigue siendo un producto altamente demandado en mercados de lujo, la sostenibilidad del modelo actual está en duda.

El Habano: Un símbolo que podría apagarse

El Habano representa historia, identidad y tradición; pero hoy, ese símbolo enfrenta tensiones entre su éxito global y los desafíos internos de producción. Mientras el humo azul sigue elevándose en los mercados internacionales, en el campo cubano crece la incertidumbre.

La pregunta queda en el aire: ¿podrá sobrevivir el habano como emblema mundial o se está apagando lentamente desde su origen?