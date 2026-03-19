Activistas rescatan 33 beagles de laboratorio en Wisconsin, Estados Unidos; una de ellas fue arrestada

En Wisconsin, Estados Unidos, un grupo de activistas emprendió un operativo para sacar a decenas de beagles de un sitio donde serían utilizados en experimentos científicos. Vestidos con overoles blancos, ingresaron al lugar y cargaron a los perros en brazos para retirarlos de sus jaulas.

La acción ocurrió cerca de Madison, donde los rescatistas lograron llevarse a 33 perros. Las imágenes del operativo muestran cómo los perros fueron sacados uno por uno mientras los activistas aceleraban su salida del inmueble.

Una de las participantes terminó arrestada por elementos de la policía del condado de Dane.

Activistas sacan a 33 beagles de un centro en Wisconsin

La irrupción fue presentada por sus participantes como una misión de rescate. Su objetivo no era una zona de guerra, sino liberar a perros que, afirman, estaban destinados a pruebas científicas.

Los activistas tomaron a los beagles en brazos y huyeron con ellos del lugar. La escena fue descrita como una insurrección en marcha, pero con overoles blancos en vez de uniformes militares y con cachorros como centro del operativo.

Arrestan a Alexandra Paul tras operativo cerca de Madison

Una de las figuras identificadas en la acción fue Alexandra Paul, quien apareció cargando a uno de los perros rescatados. Después del operativo, fue detenida por policías del condado de Dane.

Tanto autoridades como activistas mantienen versiones opuestas sobre lo ocurrido con los animales.

Autoridades hablan de ‘perros robados'; activistas, de rescate

Las autoridades sostienen que los perros fueron ‘robados’ y aseguran que ya fueron recuperados. Del otro lado, los activistas rechazan esa versión y afirman que se trató de un rescate.

Según su postura, los 33 beagles permanecen en un lugar seguro, lejos del destino que les esperaba en experimentos científicos. El caso abrió un nuevo choque entre la defensa animal y la actuación de las corporaciones policiacas en Estados Unidos.