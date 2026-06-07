México en alerta: clima estará marcado por posible ciclón, lluvias intensas y calor; estados afectados

El clima en México para este domingo 7 de junio de 2026 estará marcado por lluvias en varias regiones, especialmente en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

Además de las lluvias, seguirá el ambiente caluroso, mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional vigila dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el pacífico mexicano en los próximos días.

¿Cómo estará el clima el domingo? Estados con lluvias el 7 de junio de 2026

Este fin de semana prevalecerá el temporal de lluvias de fuertes a muy fuertes debido a la interacción de dos zonas de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur.

El pronóstico contempla lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Se prevé que la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico evolucione a un ciclón tropical, al sur de las costas de Guerrero.

Por su parte, el ingreso de humedad del mar Caribe, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán.

⚠️ #AvisoEspecial por zonas tropicales en vigilancia que pueden generar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico. Las #Lluvias por estos sistemas comenzarán a establecerse hoy y dejarán acumulados importantes domingo y lunes. ¡Atiende las indicaciones de Protección Civil! pic.twitter.com/Uy6OCnB02G — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

Onda de calor continuará en México: estados afectados

Se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde prevaleciendo la onda de calor en:



Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Coahuila

Pronóstico de temperaturas máximas 7 de junio 2026



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro)



: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Pronóstico del tiempo en CDMX y Edomex: clima domingo 7 de junio de 2026

Durante la mañana, se pronostica ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla en el Valle de México.

Hacia la tarde, se prevé ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (Edomex) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México (CDMX). No se descartan condiciones de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 14 a 16 °C y la máxima de 21 a 23 °C. En Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 17 a 19 °C.