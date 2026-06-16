Chubascos y lluvias intensas: El pronóstico del clima para el Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Ciudad de México

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este miércoles 17 de junio, con el esperado encuentro entre Uzbekistán y Colombia, que se disputara en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), sin embargo, además del fútbol hay un factor que podría influir en el desarrollo del partido: el clima.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos para la capital del país, existe probabilidad de chubascos, además de lluvias durante la tarde y la noche. Una condición típica de la temporada de precipitaciones que actualmente afecta al Valle de México.

En días recientes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la presencia de canales de baja presión e ingreso de humedad que favorecen las lluvias y tormentas en la región centro del país. El partido está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de Mexico, en el Estadio Ciudad de México, una de las principales sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cómo estará el clima durante el partido Colombia vs. Uzbekistán?

Los modelos meteorológicos apuntan a una tarde con cielo mayormente nublado y ambiente templado con probabilidad de lluvia intermitente conforme avance la noche. Las temperaturas previstas para la Ciudad de México oscilarán entre los 13 y 21 grados Celsius; condiciones que favorecerían un ambiente fresco para jugadores aficionados.

Aunque no se espera que las precipitaciones obliguen a suspender el encuentro, si podrían generar una cancha más rápida y modificar de la estrategia de ambos equipos.

¿Por qué puede afectar la lluvia el desarrollo del Colombia vs. Uzbekistán?

La lluvia suele ser un factor que influye directamente en el ritmo del juego, sobre todo en la velocidad del balón y en la precisión de los pases.

Para Colombia, considerada una de las selecciones favoritas del “grupo K”; las condiciones climáticas podrían representar un reto adicional ensu debut mundialista. Por su parte, Uzbekistán buscará aprovechar cualquier circunstancia para sorprender en su primera participación en una Copa del Mundo.

Las autoridades recomiendan a quienes asistan al estadio llevar impermeable ligero, ropa cómoda y prever tiempos adicionales de traslado, ya que las lluvias suelen generar el tráfico intenso en distintos puntos de la Ciudad de México. Además, debido a la gran afluencia esperada para este encuentro mundialista, se aconseja llegar con anticipación para evitar contratiempos en los accesos.

Mientras Colombia busca iniciar con el pie derecho su regreso a la Copa del Mundo 2026 y Uzbekistán sueña con hacer historia en su debut, el clima podría convertirse en un protagonista inesperado de una noche que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

