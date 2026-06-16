¿Vas al partido Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México? Estas son las rutas del transporte público para llegar fácilmente

Este miércoles 17 de junio se llevará a cabo el encuentro futbolístico entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido de los equipos del grupo K, donde también se encuentra Portugal y República del Congo, sera a las 8 de la noche de este ombligo de semana.

¿Qué transporte público te puede llevar hasta el recinto deportivo?

Cómo llegar al Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México habilitará rutas especiales de transporte para los que quieran asistr al encuentro futbolístico entre ambas selecciones.

El servicio estará dsponible a partir de las 14:00 de la tarde y una unidad saldrá cada 15 minutos.

Rutas para llegar a; Estadio ciudad de México

Debido a la gran afluencia que habrá por el partido, hay distitas rutas que saldrán de diferentes puntos de toda la CDMX.

Las paradas son las siguientes:

- Metro Universidad:

Llegada: Santa Úrsula - Santo Tomás

Costo: $350

- Terminal Tasqueña Trolebús

Llegada: Santa Úrsula- Santo Tomás

Costo: $350

-Terminal Perisur Trolebús

Llegada: Santa Úrsula- Santo Tomás

Costo: $350

- Ángel de la Indepenencia

Llegada: Santa Úrsul- Santo Tomás

Costo: $350

-Bellas Artes

Llegada: Santa Úrsula- Santo Tomás

Costo: $350

-CETRAM Chapultepec

Llegada: Santa Úrsula- Santo Tomás

Costo: $350

-Estadio Olímpico Universitario

Llegada: Santa Úrsula- Santo Tomás

-Palacio de los Deportes:

Llegada: Santa Úrsula- Santo Tomá

Costo: $350

A qué hora empieza el Colombia vs Uzbekistán

El partido dará inicio a las 8:00 pm, aunque el ingreso para los aficionados será unas horas antes del encuentro debido a la acumulación de gente y a la gran cantidad que llegará antes por el tráfico y traslados.

Si vas a asistir, toma tus precauciones pues hay cierres alrededor del estadio y las últimas semanas se han registrado distintas manifestaciones.

Toma el autobús en cualquiera de los puntos de salida 📍 y viaja de forma directa y segura. 🙌🚍#Mundial2026 pic.twitter.com/R9RFT9qrmr — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 16, 2026

Cuál será el siguiente partido en el Estadio Ciudad de México

El siguiente encuentro será el próximo 24 de junio a las 7:00 pm y serán México y República Checa quienes disputen el tercer y último partido de la fase de grupos.

Se espera que para ese día también haya transporte habilitado para todos los aficionados que asistirán a ver a la Selección Mexicana.

Dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Todos los partidos de este torneo internacional están disponibles GRATIS por Azteca 7, el portal web de Azteca Deportes y su aplicación móvil.