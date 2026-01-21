Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¡Aguas! Lluvias, frío y granizo: así estará el clima en casi todo México

El clima se complica este miércoles: lluvias intensas, granizo, vientos fuertes y temperaturas bajo cero en varias regiones de México.

pronostico-del-clima-en-mexico-lluvias-fuertes-frio-extremo-y-vientos-este-21-enero
Pronóstico del clima en México; lluvias fuertes, frío extremo y vientos este 21 de enero|FIA
Notas,
Salud y Educación

Escrito por:  Oscar Morales

El clima en México traerá de todo este miércoles 21 de enero de 2026. Desde lluvias fuertes y chubascos, hasta frío intenso, granizo y vientos fuertes, serán parte del panorama en buena parte del país. Si tienes planes al aire libre o vas a manejar, lo mejor será tomar precauciones.

Durante la tarde y noche de este martes, y a lo largo del miércoles, distintos sistemas atmosféricos provocarán cambios bruscos en el clima, sobre todo en el norte, centro y sur del país. Además, un nuevo frente frío se acercará a la frontera norte, lo que hará que el ambiente se sienta aún más frío .

¿En qué estados va a llover este miércoles?

Las lluvias estarán bastante repartidas. Aquí te dejamos el resumen por intensidad:

Lluvias fuertes:

  • Quintana Roo

Chubascos:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Durango
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla (zonas serranas)
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias ligeras:

  • Chihuahua
  • Aguascalientes
  • Sinaloa
  • Colima
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Tabasco

En algunas zonas, las lluvias podrían venir acompañadas de truenos y granizo, sobre todo en el centro del país. También podrían provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Frío intenso y calor al mismo tiempo

El contraste será fuerte: mientras en el norte se sentirá un frío extremo, en las costas seguirá el calor.

Temperaturas muy bajas:

  • Hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • Entre -5 y 0 °C en zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • Entre 0 y 5 °C en zonas montañosas de CDMX, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán

Temperaturas altas:

  • Hasta 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa)
  • Entre 30 y 35 °C en Baja California Sur, Morelos y el suroeste de Puebla

Con el frío intenso, existe riesgo de hielo en carreteras, especialmente en zonas montañosas.

Viento y el oleaje alto este miércoles 21 de enero

Además de la lluvia y el frío, habrá vientos fuertes que podrían tirar árboles o anuncios:

  • Rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec
  • Rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila
  • Rachas de 30 a 50 km/h en estados del centro, incluida la CDMX

En la costa de Oaxaca y Chiapas, el oleaje podría alcanzar hasta 3.5 metros, mientras que en Quintana Roo habrá oleaje moderado.

Así estará el clima en la CDMX y el Edomex

En el Valle de México, el día comenzará con ambiente frío y bancos de niebla, especialmente en zonas altas del Estado de México, donde habrá heladas.

Por la tarde, el clima será templado, pero con alta probabilidad de chubascos, acompañados de truenos y posible granizo .

  • CDMX: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C
  • EDOMEX: mínima de 2 a 4 °C y máxima de 16 a 18 °C
Tags relacionados
Salud y Bienestar Clima en México CDMX

Nota