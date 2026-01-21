¡Aguas! Lluvias, frío y granizo: así estará el clima en casi todo México
El clima se complica este miércoles: lluvias intensas, granizo, vientos fuertes y temperaturas bajo cero en varias regiones de México.
El clima en México traerá de todo este miércoles 21 de enero de 2026. Desde lluvias fuertes y chubascos, hasta frío intenso, granizo y vientos fuertes, serán parte del panorama en buena parte del país. Si tienes planes al aire libre o vas a manejar, lo mejor será tomar precauciones.
Durante la tarde y noche de este martes, y a lo largo del miércoles, distintos sistemas atmosféricos provocarán cambios bruscos en el clima, sobre todo en el norte, centro y sur del país. Además, un nuevo frente frío se acercará a la frontera norte, lo que hará que el ambiente se sienta aún más frío .
¿En qué estados va a llover este miércoles?
Las lluvias estarán bastante repartidas. Aquí te dejamos el resumen por intensidad:
Lluvias fuertes:
- Quintana Roo
Chubascos:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla (zonas serranas)
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Lluvias ligeras:
- Chihuahua
- Aguascalientes
- Sinaloa
- Colima
- Nayarit
- Jalisco
- Tabasco
En algunas zonas, las lluvias podrían venir acompañadas de truenos y granizo, sobre todo en el centro del país. También podrían provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
Este martes y miércoles se prevén #Lluvias, #Chubascos y #DescargasEléctricas en estados del norte, occidente, centro y oriente de #México.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 20, 2026
Consulta nuestro #Pronóstico a 96 horas aquí. ⤵️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/KnjzUlODGG
Frío intenso y calor al mismo tiempo
El contraste será fuerte: mientras en el norte se sentirá un frío extremo, en las costas seguirá el calor.
Temperaturas
muy bajas:
- Hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango
- Entre -5 y 0 °C en zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- Entre 0 y 5 °C en zonas montañosas de CDMX, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán
Temperaturas altas:
- Hasta 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa)
- Entre 30 y 35 °C en Baja California Sur, Morelos y el suroeste de Puebla
Con el frío intenso, existe riesgo de hielo en carreteras, especialmente en zonas montañosas.
❄️🌬️ Mañana fría y heladas en zonas serranas | Hoy 20 de enero de 2026— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 20, 2026
De acuerdo con información de @conagua_clima, se prevé para la mañana de hoy:
🥶 Temperaturas de -10 a -5 °C, con heladas
Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
❄️ Temperaturas de -5 a 0 °C, con heladas… pic.twitter.com/z136bCF2vZ
Viento y el oleaje alto este miércoles 21 de enero
Además de la lluvia y el frío, habrá vientos fuertes que podrían tirar árboles o anuncios:
- Rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec
- Rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila
- Rachas de 30 a 50 km/h en estados del centro, incluida la CDMX
En la costa de Oaxaca y Chiapas, el oleaje podría alcanzar hasta 3.5 metros, mientras que en Quintana Roo habrá oleaje moderado.
Así estará el clima en la CDMX y el Edomex
En el Valle de México, el día comenzará con ambiente frío y bancos de niebla, especialmente en zonas altas del Estado de México, donde habrá heladas.
Por la tarde, el clima será templado, pero con alta probabilidad de chubascos, acompañados de truenos y posible
granizo
.
- CDMX: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C
- EDOMEX: mínima de 2 a 4 °C y máxima de 16 a 18 °C