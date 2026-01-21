¡Aguas! Lluvias, frío y granizo: así estará el clima en casi todo México

El clima en México traerá de todo este miércoles 21 de enero de 2026. Desde lluvias fuertes y chubascos, hasta frío intenso, granizo y vientos fuertes, serán parte del panorama en buena parte del país. Si tienes planes al aire libre o vas a manejar, lo mejor será tomar precauciones.

Durante la tarde y noche de este martes, y a lo largo del miércoles, distintos sistemas atmosféricos provocarán cambios bruscos en el clima, sobre todo en el norte, centro y sur del país. Además, un nuevo frente frío se acercará a la frontera norte, lo que hará que el ambiente se sienta aún más frío .

¿En qué estados va a llover este miércoles?

Las lluvias estarán bastante repartidas. Aquí te dejamos el resumen por intensidad:

Lluvias fuertes:



Quintana Roo

Chubascos:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla (zonas serranas)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Lluvias ligeras:



Chihuahua

Aguascalientes

Sinaloa

Colima

Nayarit

Jalisco

Tabasco

En algunas zonas, las lluvias podrían venir acompañadas de truenos y granizo, sobre todo en el centro del país. También podrían provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Frío intenso y calor al mismo tiempo

El contraste será fuerte: mientras en el norte se sentirá un frío extremo, en las costas seguirá el calor.

Temperaturas muy bajas:



Hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango

Entre -5 y 0 °C en zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Entre 0 y 5 °C en zonas montañosas de CDMX, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán

Temperaturas altas:



Hasta 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa)

Entre 30 y 35 °C en Baja California Sur, Morelos y el suroeste de Puebla

Con el frío intenso, existe riesgo de hielo en carreteras, especialmente en zonas montañosas.

❄️🌬️ Mañana fría y heladas en zonas serranas | Hoy 20 de enero de 2026



De acuerdo con información de @conagua_clima, se prevé para la mañana de hoy:



🥶 Temperaturas de -10 a -5 °C, con heladas

Zonas serranas de Chihuahua y Durango.



❄️ Temperaturas de -5 a 0 °C, con heladas… pic.twitter.com/z136bCF2vZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 20, 2026

Viento y el oleaje alto este miércoles 21 de enero

Además de la lluvia y el frío, habrá vientos fuertes que podrían tirar árboles o anuncios:



Rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec

Rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila

Rachas de 30 a 50 km/h en estados del centro, incluida la CDMX

En la costa de Oaxaca y Chiapas, el oleaje podría alcanzar hasta 3.5 metros, mientras que en Quintana Roo habrá oleaje moderado.

Así estará el clima en la CDMX y el Edomex

En el Valle de México, el día comenzará con ambiente frío y bancos de niebla, especialmente en zonas altas del Estado de México, donde habrá heladas.

Por la tarde, el clima será templado, pero con alta probabilidad de chubascos, acompañados de truenos y posible granizo .

