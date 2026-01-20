El frío no cede en buena parte del país; así estará el clima este 20 de enero

El clima en México no dará tregua en las próximas horas. Aunque el frente frío número 29 ya dejó de afectar directamente al país, su masa de aire polar sigue generando condiciones complicadas: vientos fuertes, lluvias intensas, niebla y temperaturas que van del calor extremo a heladas severas, dependiendo de la región.

Durante la noche de este lunes, los efectos más fuertes se sentirán en el sureste y en zonas costeras, mientras que para el martes 20 de enero, el panorama se amplía a gran parte del territorio nacional.

Los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en #México y los efectos que generarán esta noche y mañana en territorio nacional, consúltalos en https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/bbgiAdV6WG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 20, 2026

Vientos intensos y lluvias fuertes: las zonas más afectadas

Uno de los principales riesgos son las rachas de viento. En el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, se esperan rachas de 70 a 90 km/h, capaces de derribar árboles, anuncios y estructuras ligeras. En la costa de Quintana Roo, los vientos podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h, mientras que en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán se prevén rachas de hasta 50 km/h.

A esto se suma un canal de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, que provocarán lluvias y chubascos en el sureste, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para este martes 20 de enero

Para mañana, las precipitaciones se intensificarán en varias regiones:



Lluvias fuertes : Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila.

: Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila. Chubascos : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y posibles inundaciones en zonas bajas.

Frío extremo por la mañana y calor por la tarde

El contraste térmico será otro factor a tomar en cuenta.

Temperaturas mínimas:



-10 a -5 °C con heladas: Chihuahua y Durango

-5 a 0 °C con heladas: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

0 a 5 °C : Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Las #mascotas 🦮🐱 son parte de nuestra familia. No te olvides de ellas y protégelas del #frío. ❄️ pic.twitter.com/6UoEKL4LaI — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 20, 2026

En contraste, durante el día habrá regiones con calor intenso. En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas, las máximas podrían alcanzar hasta 40 grados.

Niebla, carreteras y oleaje peligrosoLos bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y Valle de México podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Además, el frío extremo podría congelar tramos de la carpeta asfáltica, aumentando el riesgo de accidentes.

En costas, el oleaje también será elevado:



Hasta 4 metros en el golfo de Tehuantepec.

Entre 1 y 2 metros en la costa de Quintana Roo.

Clima en la CDMX y el Edomex

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, frío matutino con niebla y heladas en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado, con lluvias aisladas en la CDMX y chubascos en el Estado de México, que podrían incluir granizo y descargas eléctricas.